Люди из окружения Трампа недовольны Маском: "Как будто сопрезидент"

Миллиардер Илон Маск агрессивно продвигает свои взгляды, пытается комментировать все дела в штабе и хочет продвинуть к нему своих людей. Такое поведение откровенно начало раздражать ближайшее окружение Трампа, пишут журналисты NBC News со ссылкой на два источника, осведомленных о ситуации.

Илон Маск. Фото сгенерировано ИИ

Собеседник из окружения Трампа на условиях анонимности сообщил медиа, что после победы на выборах президента США, бизнесмен начал "чрезмерно" больше присутствовать в окружении 45 президента США. Более того, Маск агрессивно продвигает свои взгляды на второй термин Трампа, что не нравится его команде.

Почти постоянное присутствие Маска в имении Трампа в течение недели после дня выборов уже "начала надоедать" людям, находящимся в ближайшем окружении Трампа. Они начинают говорить, что Маск явно "переоценил свою роль" во время формирования переходного кабинета избранного главы государства.

"Он ведет себя так, будто он сам сопрезидент и заботится о том, чтобы все это знали. Он ходит и хвастается, что именно он внес наибольший вклад в победу президента, рассказывает всем об America PAC и X. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долга, хотя президент никому не виноват", — сказал один из собеседников.

Второй источник из ближайшего окружения Трампа сообщил, что Маск имеет "свое мнение о всем" и что он настолько решительно продвигает их, что начал донимать окружение Трампа.

"Он хочет, чтобы его считали и учитывали его мнение, что он имеет право голоса во всем (даже если он этого не делает)", — сообщил инсайдер, добавив, что ряд советников избранного президента США уже начинает беспокоить такое поведение миллиардера.

По словам источника, Маск, похоже, продвигает свой план, а не хочет сосредотачиваться на плане Трампа. Бизнесмен пытается приблизить к окружению Трампа своих людей, однако ничего у него не выходит.

В то же время ближайшие советники Трампа намекают журналистам, что Маск не понял одного ключевого момента: чтобы быть эффективным в мире Трампа, нужно оставаться незаметным. Нынешнее поведение Маска "слишком агрессивно" и со временем "может повредить его репутации в долгосрочной перспективе".