Макрон и Трамп во время встречи держались за руки (ВИДЕО)

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Сегодня Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора лидер Франции положил руку на колено американского президента. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-конференцию.

Во время пресс-конференции Макрон положил руку на колено Трампа, а тот за мгновение взял его за руку. В таком положении они оставались несколько секунд.

Также президент Франции принял участие в конференции G7 и провел переговоры с Дональдом Трампом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину . Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Также он заявил, что США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.

"Я подчеркнул важность жизненно важной "Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов стока и дикая война подходит к концу", — написал он в соцсети.

Также Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети. Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о крупных соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.