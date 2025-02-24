Макрон и Трамп во время встречи держались за руки (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)
Сегодня Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора лидер Франции положил руку на колено американского президента. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-конференцию.
Во время пресс-конференции Макрон положил руку на колено Трампа, а тот за мгновение взял его за руку. В таком положении они оставались несколько секунд.
Также президент Франции принял участие в конференции G7 и провел переговоры с Дональдом Трампом.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину . Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Также он заявил, что США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.
Также Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети. Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов.
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