Макрон перебил и возразил слова Трампа по поводу денег для Украины

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Slava Kot
Президент Франции Эмманюэль Макрон перебил американского лидера Дональда Трампа в Белом доме после слов последнего о финансовой помощи Европы для Украины, которая возвращается в страны ЕС.
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: Ian Langsdon/AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил визит в США, где в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Во время разговора с журналистами Трамп начал объяснять свою позицию по соглашению о полезных ископаемых между США и Украиной, которое, по его словам, должно быть использовано для погашения американской помощи.
Однако Макрон быстро перебил президента США и начал отрицать его слова. Как пояснил президент Франции, Европа предоставила Украине больше помощи, чем Соединенные Штаты, а замороженные российские активы не могут быть использованы для компенсации.
Однако это не убедило Трампа, который ответил, что "если вы в это верите, я не против", после чего добавил, что Европа получает деньги, выделенные на помощь Украине обратно, а США – нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон и Трамп во время встречи держались за руки. В сеть попало видео.
Также "Комментарии" писали о том, что почему французский лидер Макрон и британский премьер-министр Стармер едут в США — не для того, чтобы убедить Трампа.
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