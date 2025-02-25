Макрон перебил и возразил слова Трампа по поводу денег для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон перебил американского лидера Дональда Трампа в Белом доме после слов последнего о финансовой помощи Европы для Украины, которая возвращается в страны ЕС.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: Ian Langsdon/AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил визит в США, где в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Во время разговора с журналистами Трамп начал объяснять свою позицию по соглашению о полезных ископаемых между США и Украиной, которое, по его словам, должно быть использовано для погашения американской помощи.

"Чтобы вы понимали, Европа одалживает деньги Украине. Они получают свои деньги обратно", — сказал Трамп.

Однако Макрон быстро перебил президента США и начал отрицать его слова. Как пояснил президент Франции, Европа предоставила Украине больше помощи, чем Соединенные Штаты, а замороженные российские активы не могут быть использованы для компенсации.

"Нет. На самом деле, если быть откровенным, мы заплатили. Мы заплатили 60% от общей суммы. Это было как в США: кредиты, гарантии, гранты. У нас есть 230 млрд долларов замороженных активов в Европе, российских активов. Но это не обеспечение кредита, потому что это не наша собственность", — отметил Макрон.

Однако это не убедило Трампа, который ответил, что "если вы в это верите, я не против", после чего добавил, что Европа получает деньги, выделенные на помощь Украине обратно, а США – нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон и Трамп во время встречи держались за руки. В сеть попало видео.

Также "Комментарии" писали о том, что почему французский лидер Макрон и британский премьер-министр Стармер едут в США — не для того, чтобы убедить Трампа.