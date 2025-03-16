Маловероятность вступления Украины в НАТО и возможный отказ от территорий: Волтц сделал новые заявления

Администрация президента США считает, что перспективы членства Украины в НАТО остаются "невероятно маловероятными". Такую позицию делят не только Соединенные Штаты, но и другие страны-члены альянса.

Майк Уолтц (фото из открытых источников)

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

Кроме того, в Вашингтоне предполагается, что в рамках урегулирования войны Украина может столкнуться с необходимостью территориальных уступок в обмен на будущие гарантии безопасности.

"Урегулирование конфликта может включать определенные территориальные уступки со стороны Киева в обмен на международные гарантии безопасности", – отмечается в заявлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Трамп смогут поговорить уже на следующей неделе . Телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться на следующей неделе. Об этом в телеэфире CNN сообщил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Также он сообщил, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию. По его словам, Дональд Трамп "ожидает разрешения конфликта в Украине в течение недель". Стив Виткофф заявил, что его встреча с Путиным в Москве длилась 3-4 часа и была положительной. По его словам, кремлевский диктатор вроде бы принимает философию Трампа, и они оба выступают за прекращение военных действий в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько миротворцев союзники направят в Украину . На состоявшейся 15 марта виртуальной встрече "коалиции желающих" были обсуждены планы по введению в Украину более 10 000 западных миротворцев. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По информации правительственных источников, Стармер заручился поддержкой гораздо большего числа стран, чем тех трех, которые первоначально предлагали отправить войска. Основную часть контингента, вероятно, сформируют Великобритания и Франция.

