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Мания величия прогрессирует: в честь Трампа хотят учредить праздник

В Штатах хотят основать новый праздник

18 февраля 2025, 22:45
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Марьян Ощановский

В Палате представителей США предложили отмечать день рождения президента Дональда Трампа как государственный праздник.

Мания величия прогрессирует: в честь Трампа хотят учредить праздник

В США хотят создать новый праздник. Фото из открытых источников

Соответствующее предложение выдвинула парламентарий от Республиканской партии Клаудия Тенни.

"День рождения Джорджа Вашингтона закреплен как федеральный праздник. Так же и день рождения президента Дональда Трампа также должен отмечаться, чтобы почтить его, как основателя "Золотого века Америки", — заявила Клаудия Тенни.

Как известно, дата дня рождения Дональда Трампа совпадает с Днем флага, который в США отмечает 14 июня.

"Этот закон навсегда кодифицирует новый федеральный праздник под названием "День рождения Трампа и День флага" 14 июня в честь этого исторического дня", – добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.



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Источник: https://x.com/RepTenney/status/1891564523401715819
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