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Марк Цукерберг готовится к апокалипсису

Марк Цукерберг строит большой подземный бункер

сегодня, 20:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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Основатель компании Facebook Марк Цукерберг строит на Гавайях имение за 100 млн долларов с огромным подземным бункером. Об этом пишет издание The New York Post, передает портал "Комментарии".

Марк Цукерберг готовится к апокалипсису

Владелец Facebook строит на Гавайях бункер. Фото из открытых источников

Марк Цукерберг строит на Гавайях большой комплекс стоимостью 100 млн долларов, в котором будет подземный бункер с запасами пищи и энергии. Сохраняя проект в тайне, бизнесмен фактически готовится к апокалипсису, утверждает СМИ.


Как отмечает издание, комплекс основателя Facebook под названием Koolau Ranch уже частично построен. Согласно расследованию Wired, проведенному на основе документов на собственность и интервью подрядчика, имение Цукерберга станет одним из самых дорогих частных строительных проектов в современной истории.

Комплекс на острове Кауаи будет состоять из более десяти зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному хранилищу площадью 5 тыс. кв. футов с аварийным люком, до которого можно добраться с помощью лестницы, говорится в расследовании Wired.

Согласно планам, с которыми ознакомилось издание, в имении будет не менее 30 спален и 30 ванных комнат, а также несколько гостевых домов и группа из 11 дисковидных домиков на деревьях, соединенных между собой веревочными мостами.

Согласно строительной документации, выходы и входы во всех постройках комплекса будут оборудованы дверями с кнопочными замками и звукоизоляцией, а библиотека будет иметь потайную дверь.

Согласно источникам Wired и планам строительства, строители рассчитывают сделать комплекс Цукерберга полностью самодостаточным. На территории имения будет размещен резервуар для воды диаметром 55 футов и высотой 18 футов, а ранчо и сельское хозяйство площадью 1,4 тыс. акров уже готовы к выращиванию пищи.

Отмечается, что Цукерберг построил 6-футовую стену вокруг комплекса и заставил всех подрядчиков, независимо от их статуса или привлечения в проект, подписать соглашение о неразглашении информации.



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Источник: https://nypost.com/2023/12/14/real-estate/mark-zuckerbergs-100m-hawaii-compound-has-huge-underground-bunker/
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