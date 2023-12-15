Марк Цукерберг готовится к апокалипсису

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг строит на Гавайях имение за 100 млн долларов с огромным подземным бункером. Об этом пишет издание The New York Post, передает портал "Комментарии".

Владелец Facebook строит на Гавайях бункер. Фото из открытых источников

Марк Цукерберг строит на Гавайях большой комплекс стоимостью 100 млн долларов, в котором будет подземный бункер с запасами пищи и энергии. Сохраняя проект в тайне, бизнесмен фактически готовится к апокалипсису, утверждает СМИ.

Как отмечает издание, комплекс основателя Facebook под названием Koolau Ranch уже частично построен. Согласно расследованию Wired, проведенному на основе документов на собственность и интервью подрядчика, имение Цукерберга станет одним из самых дорогих частных строительных проектов в современной истории.

Комплекс на острове Кауаи будет состоять из более десяти зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному хранилищу площадью 5 тыс. кв. футов с аварийным люком, до которого можно добраться с помощью лестницы, говорится в расследовании Wired.

Согласно планам, с которыми ознакомилось издание, в имении будет не менее 30 спален и 30 ванных комнат, а также несколько гостевых домов и группа из 11 дисковидных домиков на деревьях, соединенных между собой веревочными мостами.

Согласно строительной документации, выходы и входы во всех постройках комплекса будут оборудованы дверями с кнопочными замками и звукоизоляцией, а библиотека будет иметь потайную дверь.

Согласно источникам Wired и планам строительства, строители рассчитывают сделать комплекс Цукерберга полностью самодостаточным. На территории имения будет размещен резервуар для воды диаметром 55 футов и высотой 18 футов, а ранчо и сельское хозяйство площадью 1,4 тыс. акров уже готовы к выращиванию пищи.

Отмечается, что Цукерберг построил 6-футовую стену вокруг комплекса и заставил всех подрядчиков, независимо от их статуса или привлечения в проект, подписать соглашение о неразглашении информации.

