Марко Рубио предупредил Украину: что США собираются проверить

Государственный секретарь Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты собираются провести проверку всей помощи, которую получила Украина после начала полномасштабного вторжения России.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио в выступлении перед американским парламентом сообщил об аудите помощи Украине, оказанной США.

"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы, и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", — сказал Рубио, однако не указал, какие это могут иметь последствия для Украины.

Государственный секретарь также отметил, что чем быстрее война закончится, тем меньше будет потраченных деньги на нее, а также больше спасенных жизней.

"Мы предоставили Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться. Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений", — заявил Рубио.

По его словам, главная задача президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине "раз и навсегда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе, согласно которому военная помощь от Соединенных Штатов для Украины прекратится летом.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп неожиданно встал на защиту бывшего президента США Джо Байдена и начал его оправдывать, несмотря на постоянную критику, которую высказывал ранее.