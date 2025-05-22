Марко Рубио предупредил Украину: что США собираются проверить

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Slava Kot
Государственный секретарь Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты собираются провести проверку всей помощи, которую получила Украина после начала полномасштабного вторжения России.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
Марко Рубио в выступлении перед американским парламентом сообщил об аудите помощи Украине, оказанной США.
Государственный секретарь также отметил, что чем быстрее война закончится, тем меньше будет потраченных деньги на нее, а также больше спасенных жизней.
По его словам, главная задача президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине "раз и навсегда".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе, согласно которому военная помощь от Соединенных Штатов для Украины прекратится летом.
Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп неожиданно встал на защиту бывшего президента США Джо Байдена и начал его оправдывать, несмотря на постоянную критику, которую высказывал ранее.
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