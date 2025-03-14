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Марко Рубио унизили в Канаде: что произошло

Марко Рубио унизили крохотной красной дорожкой, брошенной в лужу, в Канаде

сегодня, 16:07
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Недилько Ксения

Госсекретарь США Марко Рубио находится в Квебеке, Канада для двухдневных переговоров с высокопоставленными дипломатами Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии — все они были возмущены политикой нового американского президента.

Марко Рубио унизили в Канаде: что произошло

Государственный секретарь США Марк Рубио высаживается с военного самолета. Фото: AP

Однако по данным мировых СМИ, государственный секретарь США Марко Рубио столкнется с потенциально враждебным приемом со стороны своих коллег на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе, и это может быть очевидно по крохотной красной дорожке, развернутой в его честь.

Рубио прибыл на саммит G7 в живописный квебекский городок Ла-Мальбе на реке Святого Лаврентия, и канадцы, находящиеся сейчас в торговой войне с США благодаря Трампу, развернули красную дорожку, которая, по их мнению, идеально подойдет для одного из членов команды Трампа.

На фото видно, что дорожка больше смахивает на ковер, который просто бросили в лужу перед трапом, с которого спускался Рубио.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Джей Ди Вэнса, вице-президента США, освистали зрители, когда он занял свое место на концерте Национального симфонического оркестра в Вашингтонском центре Кеннеди в четверг вечером. Видео опубликовало издание The Guardian, передает портал "Комментарии".

Когда начались обычные объявления перед концертом, вице-президентская делегация вошла в ложу. Свист и насмешки взорвались в зале, заглушив объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места. Такой громкий, страстный политический протест был чрезвычайно необычным событием в обычно вежливом и сдержанном мире классической музыки. Вэнс иронически признал крики и восклицания "Ты испортил это место!" с улыбкой и взмахом.

Зрители прошли полную проверку безопасности секретной службы, когда кортеж Вэнса подъехал в Национальный центр исполнительских искусств США, задержав начало концерта на 25 минут. После появления новостей о реакции на Вэнса на концерте Ричард Гренелл, временный директор Центра Кеннеди, недавно назначенный Трампом, сказал, что толпа была "нетерпимой".



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