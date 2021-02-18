Марскоин: Илон Маск заявил о желании создать собственную криптовалюту

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Мокрик Анастасия
Американский миллиардер и Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своем желании создать собственную криптовалюту. Он даже придумал ей уже название. Об этом бизмесмен сообщил на своей странице в Twitter, передает издание Forbes.
Илон Маск хочет создать "Марскоин" - фото: из открытых источников
Илон Маск отметил, что, если основные владельцы криптовалюты Dogecoin продадут свои сбережения, он окажет им полную поддержку. Заявление об этом он также сделал на своей странице в Твиттере. В ответ на заявление миллиардера его фолловеры предложили создать свою собственную криптовалюту и назвать ее "Илонкоин". Кроме того, ему предложили сделать ее "валютой Земли". Маск ответил на комментарий и дал на него положительный ответ. Вот только название будет немного другое – "Marscoin".
Для Илона Маска Dogecoin — это "народная криптовалюта", и он
даже купил несколько монет для своего сына. К слову, после того, как Маск
сообщил в твиттере о покупке доджкоина для своего ребенка, курс валюты
увеличился и стал немного выше $0,081. Вскоре он понизился до $0,072
Dogecoin — это криптовалюта, изобретенная
программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером, которые решили создать
платежную систему. Стоит отметить, что доджкоин был создан
на основе интернет-мема, который был популярен еще в 2010-х годах.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что бывший нападающий мадридского "Реала" Давид Барраль стал первым футболистом, которого продали за Биткоины. Также сайт информировал о том, когда можно будет купить за биткоины машину или оплатить коммуналку. Эксперт сделал прогноз.
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