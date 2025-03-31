Маск анонсировал свое увольнение с должности в правительстве Трампа: когда это произойдет

Илон Маск высказал предположение, что может завершить свою деятельность в должности главы Департамента эффективности правительства (DOGE) в конце мая, после выполнения своего обязательства уменьшить бюджетный дефицит США на триллион долларов.

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Маск отметил, что к этому времени планирует осуществить большую часть необходимых мер по достижению этой цели. Его 130-дневный срок в должности "специального государственного служащего" истекает примерно в конце мая.

В рамках своей деятельности, выполняя задачи президента Трампа, DOGE провел масштабные реформы, включая отмену программ DEI в правительственных учреждениях, сокращение финансирования USAID и массовые увольнения государственных служащих, что привело к протестам и судебным тяжбам.

Маск сравнил эти изменения с революцией, что является одной из самых значительных времен предыдущих реформ, хотя и признал, что для него эта работа имеет большую цену. Цена акций Tesla и других владельцев компании снизилась примерно вдвое.

Департамент утверждает, что уже удалось сэкономить 130 миллиардов долларов для налогоплательщиков, но критика со стороны общества растет. Проблемы с продажами Tesla, падение ее репутации среди либеральной аудитории и протесты у автосалонов, иногда сопровождающиеся актами вандализма, становятся все более отчетливыми.

Маск объясняет свои действия как продуманную стратегию, хотя и признает, что не без ошибок.

Несмотря на падение акций Tesla после выборов в США, он не только не потерял статус богатейшего человека мира, но и получил новое звание – правой руки президента Трампа. Это позволило ему реализовать важное соглашение с Индией по Starlink, что было неудачной попыткой на протяжении многих лет.

Ранее "Комментарии" писали, что Илон Маск снова привлек внимание общественности, появившись на западе в Висконсине в шляпе в виде сыра. Кроме того, он решил подарить миллион долларов двум избирателям, поддерживающим Дональда Трампа. Это вызвало шквал критики и юридический иск.