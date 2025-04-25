Маск блокирует своих критиков: детали скандала в Х

Охват известных пользователей, публикующих правые комментарии, теории заговора и делающих антисемитские заявления в соцсети X, снизился после их критики в адрес владельца платформы Илона Маска. Это может быть следствием "теневого бана", пишет The New York Times.

Маск попал в скандал. Фото из открытых источников

Отмечается, что одной из таких пользователей является Анастасия Мария Лупис. Она является известной противницей вакцинации и поддерживает популярные теории заговора. На нее подписаны более миллиона пользователей соцсети X.

В издании выяснили, что Анастасия Мария Лупис до декабря 2024 года получала сотни тысяч просмотров ежедневно, но после критики Маска за его поддержку визовых программ США, презирающих многих сторонников президента Дональда Трампа, ее охват резко снизился. Она создала новый аккаунт, после чего стала получать гораздо больше просмотров, чем на старом.

Похожая ситуация произошла и с Лорой Лумер, правой блоггершей и поклонницей теорий заговора, которая также известна своими негативными высказываниями в адрес Украины. Она рассказала журналистам, что после конфликта с Маском ее посты в соцсети X потеряли охват, а премиальная подписка на X Premium была аннулирована. Однако охват постов Лумер возобновился после того, как Маск снова начал взаимодействовать с ее контентом.

В издании пояснили, что "теневой бан" достаточно сложно доказать, поскольку он не является полной блокировкой аккаунта. Контент, которым делится пользователь с "теневым баном", распространяется гораздо хуже.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину.