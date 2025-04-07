Маск больше не будет терпеть и идет войной против соратников Трампа: детали

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Ткачик Олеся
Напряжение в США постепенно превращается в напряжение внутри команды американского президента Дональда Трампа, считает эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.
Илон Маск
При этом он подчеркнул, что конфликты, о которых ранее говорили шепотом, уже выходят в публичную плоскость. По его словам, один из них — это противостояние между Илоном Маском и Питером Наварро, главным идеологом трамповской тарифной политики.
Эксперт обратил внимание на то, что на фоне эскалации торговой войны Маск неожиданно сделал заявление, которое идет в лобовую противоположность курсу Трампа и особенно к концепции "экономического национализма", которую годами продвигал Наварро.
Кроме того, бизнесмен даже добавил, что это был его совет президенту.
Правда в том, подчеркивает Несвитайлов, что Маск каждый день теряет миллиарды на фоне торговых ограничений. Впрочем, по его словам, бизнесмен мог это стерпеть ровно до тех пор, пока получал доступ к принятию решений. Но похоже, добавил эксперт, что ситуация меняется.
По его мнению, пока члены команды Трампа будут ссориться между собой, у демократических институтов и американского народа появляется окно возможностей – мобилизоваться и вернуть власть в США в свои руки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ходят слухи о том, что Трамп намерен изгнать Маска из Белого дома.
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