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Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая

Маск позволил себе высмеять Зеленского и украинцев и закрывать глаза на это нельзя

18 ноября 2024, 11:00 comments10104
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не должны давить на Украину, чтобы она "сидела и слушала" за столом переговоров.

Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая

Илон Маск

"Мы — независимая страна", — отметил президент.

Впрочем, эти слова высмеял предприниматель Илон Маск, ожидающий получить должность в правительстве Трампа. В частности, он отметил, что у Зеленского "прекрасное чувство юмора".

Как отметил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, такое заявление Маска является плевком в сторону каждого украинца. Именно поэтому, по его мнению, нужна немедленная реакция на этот несправедливый "наезд", несмотря на приближенность Илона Маска к Дональду Трампу.

"Промолчать не получится — будут плохие последствия", — отметил Чалый.

При этом дипломат уверен, что Маск категорически не понимает украинцев.

"Кто-то должен объяснить, чем русский царь отличался от украинского гетмана и чем московские бояре отличались от казацкого совета… А еще напомнить исторически свежий пример украинского Майдана 2014 года, когда, несмотря на все действия и решения политиков, именно активная часть народа Украины всех национальностей разрушили всякие "договорняки" и поставила реализуемые требования", — подчеркнул Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ. В частности, президент подчеркнул, что Украина является независимым государством, а народ и он лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и другими европейскими лидерами доказали, что с украинцами риторика "садись и слушай" не работает.

На такое заявление Зеленского отреагировал Илон Маск и подчеркнул, что у украинского президента "потрясающее чувство юмора".





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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DeNQ1MQtQPjGypXQoPNeXbfj1vpKDGw6MDRJoo7NAwAyrLZsz9wxLuLFBzBexCyrl&id=100003056659575
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