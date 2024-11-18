Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не должны давить на Украину, чтобы она "сидела и слушала" за столом переговоров.
Илон Маск
Впрочем, эти слова высмеял предприниматель Илон Маск, ожидающий получить должность в правительстве Трампа. В частности, он отметил, что у Зеленского "прекрасное чувство юмора".
Как отметил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, такое заявление Маска является плевком в сторону каждого украинца. Именно поэтому, по его мнению, нужна немедленная реакция на этот несправедливый "наезд", несмотря на приближенность Илона Маска к Дональду Трампу.
При этом дипломат уверен, что Маск категорически не понимает украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ. В частности, президент подчеркнул, что Украина является независимым государством, а народ и он лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и другими европейскими лидерами доказали, что с украинцами риторика "садись и слушай" не работает.
На такое заявление Зеленского отреагировал Илон Маск и подчеркнул, что у украинского президента "потрясающее чувство юмора".
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