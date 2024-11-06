Маск дал прогноз: чего ожидать миру во время президентства Трампа

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предварительные результаты выборов президента США, где победу одерживает Дональд Трамп. По словам американского бизнесмена, нас ждет "фантастическое будущее".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Самый богатый человек мира, также являвшийся одним из главных сторонников лидера республиканцев Дональда Трампа, Илон Маск прокомментировал результаты выборов. Илон Маск заявил, что американское общество выдало мандат перемен Дональду Трампу.

"Народ Америки дал Дональду Трампу кристально четкий мандат на перемены сегодня вечером", — написал Маск в собственной социальной сети X.

Также Маск считает, что результат выборов в США благоприятный, а мир ожидает "фантастическое будущее".

"Америка — нация строителей. Скоро вы сможете свободно строить. Будущее будет фантастическим", — добавил Илон Маск.

В США еще продолжается официальный подсчет голосов, однако предварительные данные свидетельствуют, что новым президентом США станет Дональд Трамп.

Канал Fox News объявил Дональда Трампа 47-м президентом США, отметив, что по их прогнозу он набрал 277 голосов избирателей. Решение о победе Трампа поддержали другие издания, среди которых The Hill и Decision Desk. Кроме того, республиканцы получают большинство в Сенате. Благодаря этому партия, которая будет контролировать Сенат и Палату представителей, будет иметь больше полномочий для принятия законов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый мировой лидер поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о Маске, заявившем, что он после выборов может оказаться в тюрьме.