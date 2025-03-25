Маск дерзко показал Трампу, кто в Белом доме хозяин

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Ткачик Олеся
Илон Маск пытался продемонстрировать свою доминирующую роль в команде Дональда Трампа на заседании правительства США, используя тонкие жесты, которые должны были показать его статус, считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс.
Илон Маск
В частности, Маск занял место за столом во время заседания Кабинета министров в понедельник, хотя не имеет официальной должности в администрации Трампа. При этом он получил многочисленные похвалы, в том числе и самого президента.
В ходе встречи, на которой присутствовали журналисты, Маск носил красную кепку в стиле "Снова сделать Америку великой" с надписью "Трамп был прав во всем". Он занял место за столом среди других влиятельных лиц.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии для The Mirror отметила, что Маск подавал тонкие невербальные сигналы, указывавшие на его статус лидера.
По словам эксперта, красная кепка создает более неформальный образ, однако в целом язык тела Маска излучает спокойную уверенность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Маск начал вредить лично Трампу.
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