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Маск дерзко показал Трампу, кто в Белом доме хозяин

Маск вел себя на заседание правительства, как хозяин и каждому демонстрировал, что именно оно является главным

сегодня, 11:59
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Ткачик Олеся

Илон Маск пытался продемонстрировать свою доминирующую роль в команде Дональда Трампа на заседании правительства США, используя тонкие жесты, которые должны были показать его статус, считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Маск дерзко показал Трампу, кто в Белом доме хозяин

Илон Маск

В частности, Маск занял место за столом во время заседания Кабинета министров в понедельник, хотя не имеет официальной должности в администрации Трампа. При этом он получил многочисленные похвалы, в том числе и самого президента.

"Илон, я хочу тебя поблагодарить", – сказал Трамп. "Я знаю, что ты приложил много усилий в сложившейся ужасной ситуации. Это очень несправедливо. Он патриот... Он стал моим другом", — отметил Трамп, комментируя волну протестов и нападений на автосалоны Tesla по всему миру.

В ходе встречи, на которой присутствовали журналисты, Маск носил красную кепку в стиле "Снова сделать Америку великой" с надписью "Трамп был прав во всем". Он занял место за столом среди других влиятельных лиц.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии для The Mirror отметила, что Маск подавал тонкие невербальные сигналы, указывавшие на его статус лидера.

"Прежде всего, он получил повышение в статусе, – объяснила Джеймс. — Если раньше он стоял в стороне, как продавец, который пытается презентовать свои идеи перед правительством, сидевшим за столом единой группой, то на этот раз он уже сидит рядом с ключевыми фигурами. Его поза демонстрирует территориальную уверенность – он кладет локти на стол".

По словам эксперта, красная кепка создает более неформальный образ, однако в целом язык тела Маска излучает спокойную уверенность.

"Его взгляд далек и задумчив, что придает ему образ мыслителя. Жест рук с соединенными кончиками пальцев свидетельствует о высоком статусе, контроле и точности мышления. Такие позы могут выглядеть запугивающими и обычно определяют, кто главный за столом переговоров", — добавила Джеймс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Маск начал вредить лично Трампу.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/elon-musk-tries-intimidate-donald-34924677
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