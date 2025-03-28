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Маск добрался до директора Reddit: чем он не угодил миллионеру

Маск, активно поддерживающий свободу слова, якобы пытался повлиять на директора Reddit

сегодня, 14:18
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Ткачик Олеся

Илон Маск, неоднократно заявлявший о своей приверженности свободе слова, якобы пытался повлиять на генерального директора Reddit Стива Хаффмана, чтобы тот удалил публикации, критические к его Департаменту правительственной эффективности (DOGE).

Маск добрался до директора Reddit: чем он не угодил миллионеру

Илон Маск

По данным источников The Verge, в январе, когда десятки сообществ на Reddit заблокировали ссылку на X из-за скандала с использованием якобы нацистского жеста, Маск в частном порядке общался с Хаффманом. После этих сообщений Reddit на три дня заблокировал сообщество WhitePeopleTwitter, которое, по их словам, содержало угрозы в адрес сотрудников DOGE. Этот департамент занимался сокращением бюджетных расходов, а также имел доступ к конфиденциальной информации.

"В последние дни мы наблюдаем увеличение контента в некоторых сообществах, что нарушает правила Reddit", – отметила платформа в своем заявлении. "Обсуждение и критика приветствуются, но угрозы и доксинг – нет".

Новость о возможном влиянии Маска на Хаффмана распространилась среди модераторов Reddit в Discord. Один из них назвал Маска "огромным младенцем".

В то же время представитель Reddit не стал прямо комментировать возможное взаимодействие Маска с Хаффманом, отметив лишь, что компания серьезно относится к каким-либо нарушениям политики платформы и принимает меры в случае необходимости.

В конце января Маск ретвитил сообщение пользователя Reddit, утверждавшего, что получил пожизненную блокировку после публикации контента с X в сабреддите, где это не одобряли из-за "нацистского поздравления" Маска. "Это безумие", – отреагировал Маск.

Через несколько дней он написал, что пользователи Reddit, призывавшие к насилию против сотрудников DOGE, "нарушили закон". Вскоре после этого сабреддет был заблокирован.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск подарил жителю Висконсена миллион долларов.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/elon-musk-reddit-ceo-doge-b2723185.html
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