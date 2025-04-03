Маск громко провалил задачу от Трампа: не помогли ни влияние ни миллионы

Белый дом решительно опровергает информацию о том, что Илон Маск якобы покинет Департамент правительственной эффективности (DOGE) "в ближайшие недели".

Илон Маск

Издание Politico, ссылаясь на четыре анонимных источника, близких к администрации Дональда Трампа, сообщило, что президент США и Маск "решили", что 53-летний миллиардер вскоре отойдет на второстепенную роль и вернется в управление своими компаниями.

Согласно публикации Politico, Маск стал "непредсказуемой и неуправляемой фигурой", провоцирующей политические конфликты в администрации Трампа, в том числе с его главой аппарата Сюзи Уайлз, известной под прозвищем "Ледяная леди". Необычный подход Маска к государственному управлению и его радикальные реформы вызвали недовольство в Вашингтоне.

Однако источники Daily Mail, приближенные к администрации, назвали эти сообщения "чепухой" и "фейковыми новостями", заверив, что никакого решения об отставке Маска нет, и он останется в должности до завершения своей работы в DOGE.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также опровергла эти слухи в соцсети X:

"Эта „сенсация“ – полный бред. Илон Маск и президент Трамп публично заявили, что Маск покинет государственную службу только после завершения своей важной миссии в DOGE".

Сам Маск ретвитнул ее сообщение, лаконично прокомментировав:

"Да, это фейк".

Даже его отец Эррол Маск заявил в комментарии Daily Mail: "Илон не покинет DOGE, пока его обязательства не будут выполнены. Все эти сообщения – выдумки".

Несмотря на официальные опровержения, слухи о возможном уходе Маска только набирают обороты. Некоторые обозреватели полагают, что он мог стать слишком рискованной фигурой для Трампа. Дополнительные подозрения вызвал проигрыш кандидата в Верховный суд Висконсина Брэда Шимела, которого Маск поддержал и профинансировал на $20 миллионов. Некоторые восприняли это поражение как "референдум" по поводу влияния Маска.

Кроме политических рисков, Маск также терпит финансовый ущерб из-за своей правительственной деятельности. Протесты и бойкоты, направленные против его компаний, повлекли за собой значительное падение акций Tesla. Инвесторы все громче призывают Маска покинуть DOGE, а один из пенсионных фондов Нью-Йорка даже рассматривает возможность судебного иска против него из-за потерь акционеров.

Впрочем, все официальные источники настаивают: Маск будет оставаться на должности как минимум до 30 мая – тогда завершается его 130-дневный срок работы как "специального правительственного сотрудника". Президент Трамп, со своей стороны, отметил, что не прочь продолжить сотрудничество с Маском, если тот согласится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Белом доме резко отреагировали на сообщения СМИ об увольнении американского бизнесмена Илона Маска с должности помощника президента США по управлению.



