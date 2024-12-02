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Маск хочет сменить руководство еще одной страны: готов вложить 100 млн

Илон Маск якобы хочет получить своего главу правительства

сегодня, 15:13
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Ткачик Олеся

Американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду Дональда Трампа, может вмешаться в политическую ситуацию в Великобритании. СМИ сообщают, что бизнесмен уже определился с поддерживающим кандидатом.

Маск хочет сменить руководство еще одной страны: готов вложить 100 млн

Илон Маск

Маск якобы намерен содействовать политической карьере Найджела Фараджа, рассматривая его как потенциального премьер-министра Великобритании. По данным Daily Mail , Маск может пожертвовать 100 миллионов долларов в поддержку Фараджа накануне следующих выборов.

Бизнесмен ранее публично высказывал критику в адрес действующего премьера Кира Стармера, возглавляющего лейбористскую партию. По информации издания Telegraph , британцы относятся к Маске с большей симпатией: его поддерживают 29% опрошенных, в то время как Стармера положительно оценивают лишь 26%.

Инсайдеры в кругах консерваторов и бизнеса считают, что Маск серьезно рассматривает возможность значительной финансовой поддержки Найджела Фараджа, что может оказать существенное влияние на британскую политическую арену.

Напомним, ранее Маск финансово поддерживал избирательную кампанию Дональда Трампа в США. В частности, миллиардер выделил 200 миллионов долларов, часть из которых ушла на организацию "лотереи" для избирателей в ключевых штатах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что победивший на выборах в США Дональд Трамп, возможно, рассматривает Илона Маска как кандидата на государственный пост в своей администрации, что может стать началом его политической карьеры.

При этом Валерий Чалый отметил, что рано или поздно Дональд Трамп назначит близких людей. По всей вероятности, частью его команды может стать Илон Маск. "Я не исключаю, что Дональд Трамп может назначить его на государственный пост. Он может сделать его спецпредставителем президента или даже больше. Поэтому после инаугурации нас ожидают достаточно неожиданные решения по кадровой политике от Дональда Трампа", — отметил Чалый.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14144753/elon-musk-reform-nigel-farage-prime-minister.html
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