Маск и Трамп окончательно повздорили и уже не скрывают этого: миллиардер публично обвинил президента США

Похоже, что спор самого богатого человека в мире Илона Маска и президента США вышел на новый уровень. Миллиардер публично заявил, что без него Трамп бы не выиграл выборы. Об этом он написал в своей соцсети Х.

Дональд Трамп и Илон Маск (фото из открытых источников)

"Без меня Трамп не смог бы выиграть выборы, демократы контролировали Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате",- написал он соцсети Х.

В свою очередь, Трамп предположил, что его отношения с Маском испортились:

"Послушайте, у Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и дальше", – признался он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск публично выступил против Трампа . Известный миллиардер и изобретатель Илон Маск раскритиковал законопроект Дональда Трампа, назвав его "отвратительной гадостью". Пост появился на платформе X как раз во время брифинга в Белом доме и вызвал удивление в команде Трампа. Об этом пишет "Axios".

Ссылаясь на два источника, близкие к Маске, СМИ отмечает, что причина – не только в тексте закона. Публичная критика Маском "большого, красивого законопроекта" Трампа сигнализирует о напряжении между союзниками.

Маск был разочарован тем, что его ожидания не оправдались, ведь он не получил ожидаемого отношения к своим интересам по поводу налоговых льгот для Tesla, закон сокращает кредиты на электромобили, бьющий непосредственно по бизнесу Маска. Ему не удалось остаться в статусе советника. Срок в должности специального чиновника истек, и Белый дом отказался продолжать сотрудничество. Starlink не был допущен к воздушному контролю. Маск хотел интегрировать спутниковую систему в национальное управление воздушным движением, но получил отказ из-за потенциального конфликта интересов.

