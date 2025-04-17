Маск ищет любовниц в соцсети X, которые родили бы ему «легион» детей за деньги

Американский миллиардер Илон Маск уже имеет 14 детей от разных женщин, хотя приближенные к нему люди утверждают, что их может быть больше. Для "вербовки" потенциальных матерей он использует собственную соцсеть X.

Илон Маск

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Среди собеседников издания — 26-летняя Эшли Сент-Клер, популярная в X блогерша-консерваторша, которая в феврале заявила, что родила от Маска сына Ромулуса.

После этого заявления между Маском и Сент-Клер начались публичные конфликты. Бизнесмен подчеркнул, что никогда публично не признавал отцовства над мальчиком, а несмотря на это дал женщине минимум 2,5 миллиона долларов.

Сент-Клер в интервью Daily Mail пожаловалась, что продала свою Tesla за 100 тысяч долларов после того, как Маск сократил алименты на ребенка вдвое.

В разговоре с WSJ женщина рассказала, что Маск предлагал ей 15 миллионов долларов и 100 тысяч долларов в месяц в обмен на молчание о ребенке. Когда она хотела, чтобы бизнесмен прошел тест на отцовство, ей пришлось разговаривать с помощником Маска Джаредом Бирчаллом.

Тот предупредил женщину: когда мать ребенка Маска идет "законным путем" в этих дискуссиях, "это всегда приводит к худшему результату для этой женщины, чем было бы в противном случае".

Сент-Клер рассказала, что еще во время беременности Маск предложил ей привлечь других женщин, суррогатных матерей, чтобы поскорее родить еще больше детей. Женщина показала журналисту сообщение от Маска, где говорит, что хочет увеличить количество детей до "уровня легиона перед наступлением апокалипсиса".

По данным WSJ, помощник Маска предлагал соглашения о молчании и другим матерям его детей. А приближенные к бизнесмену считают, что потомков Маска может быть гораздо больше, чем известно общественности. По словам собеседников издания, он вербовал потенциальных матерей в собственной соцсети X.

Так, криптовалютная инфлюэнсерша Тиффани Фонг рассказала изданию, что Маск начал ставить ей лайки и отвечать на ее публикации, увеличив ее аудиторию и доход в X. А затем написал ей и предложил зачать вместе ребенка. Они никогда не встречались лично, и женщина не согласилась с предложением. Как только Маск узнал, что Фонг раскрыла другим этот запрос, упрекнул ее в том, что она "не проявила благоразумия", и отписался от нее.

Подобным образом Маск познакомился с Эшли Сент-Клер в X. Она не единственная партнерша Маска, которая пыталась достучаться до него публично. В феврале певица Граймз умоляла Маска о помощи в X, когда у одного из трех их детей был "медицинский кризис", поскольку тот не хотел с ним общаться.

Кроме того, Граймз критиковала то, что Маск появляется на публичных мероприятиях с их 4-летним сыном на плечах. В соцсетях называли это способом Маска вызвать эмпатию к себе, другие спекулировали, что он использует сына как "защиту".

Напомним, портал "Комментарии" писал обо всех 14 детях Илона Маска: как их зовут, кто их матери и какие отношения с отцом.