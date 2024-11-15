Маск начал поиски работников в свое министерство: какие невероятные требования предъявляет

Американский миллиардер Илон Маск объявил о поиске "талантливых и высококвалифицированных работников с высоким IQ", готовых работать более 80 часов в неделю в новом Министерстве правительственной эффективности США. Об этом Маск сообщил в принадлежащей ему соцсети X.

Илон Маск

Идея создания ведомства принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу. Его руководителями станут Маск и предприниматель Вивек Рамасвами. Основной задачей министерства будет предоставление рекомендаций правительства по реформам и сотрудничеству с Белым домом и Управлением по бюджету для внедрения новых подходов к государственному управлению.

Маск объявил, что вместе с Рамасвами лично пересмотрит 1% лучших резюме, поданных через прямые сообщения в соцсети X. Вакансии предназначены для специалистов, способных работать в условиях сверхвысоких нагрузок и стремящихся приобщиться к масштабным структурным реформам в США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, наиболее интересна роль бизнесмена Илона Маска, который вместе с одиозным бизнесменом Рамасвами может возглавить министерство эффективности. Непонятно, почему у министерства будут двое руководителей, и как они будут делить между собой функции. Также, по их мнению, сложно спрогнозировать, как уживутся Трамп и Маск, которые являются суперамбициозными и не терпят конкуренции.

Также "Комментарии" рассказывали , что Маск почти постоянно находился в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов, что начало раздражать ближайшее окружение избранного президента США. Маск вышел за пределы своей роли в команде переходного периода и демонстрирует чрезмерную инициативность в продвижении своих идей по поводу второго срока Трампа. По словам одного из собеседников журналистов, миллиардер ведет себя так, будто является "сопрезидентом", а также прилагает усилия, чтобы отметить свою значимость в победе Трампа.



