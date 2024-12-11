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Маск назвал безумием помощь США для Украины

Илон Маск критикует помощь Украины от США

сегодня, 15:55
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Автор:
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Slava Kot

Илон Маск отреагировал на решение США предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будет выплачиваться из замороженных активов России. По словам американского миллиардера и соратника Трампа, это "безумие".

Маск назвал безумием помощь США для Украины

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск прокомментировал на платформе X сообщение, что "Белый дом объявил о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов". Под сообщением Маск спросил, сколько США уже послали денег Украине и назвал такую помощь безумием.

"Сколько мы послали до сих пор? Это становится больше безумия", — пишет Маск.

Отметим, что международные партнеры договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов экономической и военной помощи, который будет оплачиваться из средств российских замороженных активов.

Согласно договоренностям, Соединенные Штаты предоставят долю в размере 20 миллиардов долларов. Еще 20 миллиардов долларов выделит Европейский Союз, остальные 10 миллиардов долларов будут разделены между союзниками G7: Великобританией, Японией и Канадой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда начнут поступать 50 миллиардов долларов помощи от российских активов. Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, средства начнут поступать в следующем году. По его словам, Россия должна заплатить каждому украинцу за уничтоженное, утраченное поврежденное имущество, за все эти разрушения, которые мы получили из-за российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден просил у Конгресса выделить 24 миллиарда долларов для Украины. Илон Маск отреагировал на это словами, что это решение "не нормально".



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