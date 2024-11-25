Маск назвал себя вампиром-инопланетянином и «раскрыл» свой возраст

Бизнесмен Илон Маск снова привлек внимание своей эксцентричностью, заявив, что он 3000-летний вампир-инопланетянин, путешествующий по времени и принимающий разные личности на протяжении веков. Такой комментарий Маск сделал на своей платформе X (бывший Twitter), что вызвало волну обсуждений среди его миллионов подписчиков, сообщает Dailystar .

Илон Маск

Первое сообщение Маска появилось около 2:30 ночи по восточному времени. В нем он поделился мемом о том, как его сосед стучал в дверь ранним утром, на что Маск ответил: "К счастью, я еще не сплю, играя на волынке".

Неудивительно, что такое утверждение получило множество реакций. Один из пользователей спросил: "Илон, почему ты еще не спишь?" Другой пошутил: "Сон для тех, кто до сих пор не понял, что они в матрице".

Но больше внимания привлек скриншот старого твита Маска, где он в шутку утверждал, что был летчиком-истребителем 1914 года. Тогда Маск написал: "Полное раскрытие: я действительно 3000-летний вампир. Это так сложно – постоянно принимать эти вымышленные личности!"

Один из пользователей даже отметил, что Маск имеет некоторое внешнее сходство со своим историческим "двойником". На вопрос: "Ты не спишь, потому что ты вампир?" Маск ответил: "Я вампир, путешествующий во времени!" А затем уточнил: "Вампир-инопланетянин, путешествующий по времени".

Шутливые заявления Маска демонстрируют его любовь к мемам и способность развлекать своих более 200 миллионов подписчиков. Хотя подобные комментарии, по всей видимости, являются шутками, они подтверждают статус Маска как одной из самых обсуждаемых персон на платформе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Илон Маск, известный предприниматель и глава компании SpaceX, в своем аккаунте в соцсети X высказался об одном из самых дорогих американских военных проектов – истребителе F-35. По его словам, эти самолеты – пережиток прошлого, и им на смену должны прийти беспилотные системы.



