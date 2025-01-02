Американский бизнесмен Илон Маск продолжает активно высказываться относительно лидеров некоторых европейских стран. В частности, президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера он назвал "тираном", а премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвал к отставке. своей платформе X.

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В своих комментариях он отметил, что нынешняя британская администрация, по его мнению, не способствует привлечению инвестиций. Это мнение отбросили на Даунинг-стрит, а Кир Стармер привел пример миллиардов фунтов, которые уже были инвестированы в страну за время его руководства. до досрочных выборов, ссылаясь на опрос, который, по его словам, демонстрирует падение поддержки лейбористского правительства.

Как сообщает Bloomberg, критика Маска по поводу Великобритании началась еще летом, когда он выразил недовольство действиями правительства во время беспорядков, спровоцированных распространением дезинформации. По словам британских властей, была именно соцсеть Маска. хотели вызвать на слушание.

Кроме того, Маск неоднократно конфликтовал с британскими властями из-за вопроса свободы слова и экономики.

В Германии Маск также встал на сторону правых сил, поддержав "Альтернативу для Германии". После критики со стороны президента Штайнмайера, осудившего внешнее вмешательство во внутреннюю политику страны, Маск назвал его "антидемократическим тираном". Олаф Шольц после распада коалиционного правительства.

Эти заявления вызвали критику в Германии. Глава фракции "Социал-демократической партии" Рольф Мютцених предостерег, что действия Маска могут осложнить отношения между Германией и США.

Портал "Комментарии" ранее писал, что американский миллиардер Илон Маск арендует коттедж на территории имения избранного президента США Дональда Трампа после его победы на выборах, что позволяет ему находиться во внутреннем круге политика.