В понедельник американский миллиардер Илон Маск заявлял о хакерской атаке на социальную сеть Х.

Маск устроил скандал. Фото из открытых источников

По словам бизнесмена, в атаке на сеть присутствует "украинский след". Соответствующее заявление Илон Маск сделал в эфире Fox Business.

"Мы точно не уверены, что произошло. Но была масштабная кибератака с IP-адресами, которые находятся в районе Украины", – сказал Илон Маск.

По его словам, сейчас социальная сеть уже работает.

Ранее миллиардер сообщил, что сеть Х атакуют каждый день, однако "эта атака была сделана большими ресурсами":

Он предположил, что кибератаку могла осуществить "скоординированная группа или страна".

Как известно, украинская армия продолжает терять позиции в Курской области РФ, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. Офицер ВСУ выразил надежду, что украинской армии все же удастся стабилизировать ситуацию в Курщине. "Знаю, что никто из командиров не понесет ответственность. Но, возможно, хоть после того, что сейчас происходит на Курщине, военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла сточивать бригады и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса — Нейт — провел 2,5 года на передовой на войне в Украине. Как сообщает издание Le Figaro, брат Венса воевал как доброволец и участвовал в самых ожесточенных боях в Купянске, Бахмуте, Авдеевке и Покровске. Нейт критикует позицию своего двоюродного брата Джей Ди, ставшего близким соратником Дональда Трампа. Сообщается, что бывший морской пехотинец Нейт прибыл в Украину в марте 2022 года.