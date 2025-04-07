Маск оригинально возразил Трампу, что Россия далеко и никак не угрожает США

Миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X видео, демонстрирующее географическую близость США и России.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В видео говорится, что привычное представление о том, что между Россией и Америкой лежат Атлантический океан и Европа, является неправдой. Авторы подчеркивают, что на самом деле эти две страны соседствуют в другом месте, где между Аляской и Чукоткой расстояние составляет лишь 86 км через Берингов пролив.

В самом проливе есть два острова — принадлежащий США Малый Диомед и Большой Диомед, который является частью России. Расстояние между ними составляет менее 4 км. На российском острове есть лишь небольшой отряд пограничников, в то время как на американском острове расположен маленький городок Диомид, где проживают 82 человека.

"Диомид — это лучше всего расположенный в Россию американский город, всего лишь в двух милях от нее. И зимой, когда вода замерзает, образуется ледяной мост, позволяющий перейти границу пешком", — говорится в ролике.

Сообщение Маска о географической близости России и США прямо противоречит высказываниям Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего, что война между Россией и Украиной происходит далеко от Америки и не касается ее.

Так, 19 февраля Трамп написал в соцсетях о "диктаторе"-Зеленском, заявив, что помощь Украине должна поступать от Европы, а не от США, поскольку между Америкой и Европой есть большой океан. Эту позицию он не раз озвучивал в публичных выступлениях.



Также известно, что Илон Маск раскритиковал решение Трампа по введению высоких тарифов на импорт в США, поскольку это наносит ущерб бизнесу Tesla. Маск, не выражая прямой критики в адрес Трампа, обратил внимание на экономического советника Белого дома Питера Наварро, который является одним из главных инициаторов таможенной политики.

Ранее "Комментарии" уже писали, что Американский миллиардер, глава Департамента правительственной эффективности Илон Маск осудил войну России против Украины. При этом он подверг критике тех, кто, якобы, ее поощряет.