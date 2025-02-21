Маск ошибся на 8 миллиардов: найден ужасный ляп DOGE

Департамент по вопросам эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, впервые обнародовал снимок некоторых государственных контрактов, где утверждалось, что команда миллиардера сэкономила американским налогоплательщикам около 55 миллиардов долларов. Однако оказалось, что эта цифра ошибочна по меньшей мере на 8 миллиардов долларов.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Через 48 часов после обнародования данных о сокращении 55 миллиардов долларов на сайте DOGE появилась обновленная цифра, примерно на 9,3 миллиарда меньше.

Оказалось, что команда Илона Маска добавила в список отмененный контракт на 8 миллиардов долларов с иммиграционным и таможенным агентством. Однако на самом деле контракт был на 8 миллионов долларов. Представители DOGE написали в сообщении на X, что "чиновник агентства по ошибке" ввел неправильную сумму.

Кроме того, DOGE поначалу утверждал, что также сэкономит около 2 миллиардов долларов благодаря расторжению трех контрактов с USAID на сумму 655 миллионов долларов каждый. Однако теперь упоминается лишь один контракт, означающий очередное ложное сокращение на 1,3 миллиарда долларов.

Как указывает CNN, около двух третей общей заявленной экономии от контрактов, перечисленных на сайте DOGE, были рассчитаны от максимальной суммы, которая могла быть записана в контрактах с "неопределенной поставкой" — это контракты, которые обычно не используются полностью, а лишь предусматривают возможную сумму расходов.

Из более чем 1000 других отмененных контрактов, обнародованных на сайте DOGE, чуть более 250 были от USAID, что стала объектом резкой критики со стороны Маска и Трампа. Кроме того, некоторые отмененные Маском контракты сэкономили 0 долларов.

Таким образом один бывший федеральный чиновник США назвал претензии DOGE по поводу сбережений "полностью неискренними".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск назвал войну в Украине самой крупной коррупционной схемой.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме объяснили полномочия Илона Маска и заявили, что он не сотрудник DOGE.