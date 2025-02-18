Маск отреагировал на переговоры США и России по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на первые прямые переговоры с представителями США после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Американский миллиардер и советник Трампа Илон Маск прокомментировал это событие словами о грамотном руководстве.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Илон Маск на платформе X перепостил сообщение инвестора Марио Навфала, опубликовавшем видео снятое российским пропагандистским каналом Sputnik.
Илон Маск традиционно кратко прокомментировал сообщение.
Скриншот с сообщением Маска о начале переговоров США и России
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме объяснили полномочия Илона Маска. Оказалось, что роль миллиардера в администрации Трампа состоит в том, чтобы он был сотрудником Белого дома и старшим советником президента. Кроме того, Маск не является сотрудником Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE) и не имеет полномочий принимать решения.
Также "Комментарии" писали о том, готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России.
Новости