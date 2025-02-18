Маск отреагировал на переговоры США и России по Украине

Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на первые прямые переговоры с представителями США после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Американский миллиардер и советник Трампа Илон Маск прокомментировал это событие словами о грамотном руководстве.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X перепостил сообщение инвестора Марио Навфала, опубликовавшем видео снятое российским пропагандистским каналом Sputnik.

"Российский министр Лавров прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с США по поводу войны в Украине. Российская делегация высокого уровня, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Кремля Юрия Ушакова, прибыла в Эр-Рияд для прямых переговоров с официальными лицами США. Ушаков: "Главное – начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном"", – говорится в сообщении к видео с комментариями российских дипломатов.

Илон Маск традиционно кратко прокомментировал сообщение.

"Вот так выглядит грамотное руководство", – написал Маск конкретно не отметив руководство какой страны он назвал грамотным.

Скриншот с сообщением Маска о начале переговоров США и России

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме объяснили полномочия Илона Маска. Оказалось, что роль миллиардера в администрации Трампа состоит в том, чтобы он был сотрудником Белого дома и старшим советником президента. Кроме того, Маск не является сотрудником Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE) и не имеет полномочий принимать решения.

Также "Комментарии" писали о том, готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России.