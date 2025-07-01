logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Маск отреагировал на заявления Трампа: призвал выполнить свои угрозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск отреагировал на заявления Трампа: призвал выполнить свои угрозы

Маск призвал Трампа выполнить свои угрозы его компаниям.

1 июля 2025, 09:22 comments1174
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральный директор Tesla Илон Маск отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа по поводу возможной потери его компаниями субсидий и госзаказов от правительства США. В ответ Маск призвал Трампа немедленно выполнить свои угрозы.

Маск отреагировал на заявления Трампа: призвал выполнить свои угрозы

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X прокомментировал сообщение Дональда Трампа, где президент США пригрозил миллиардеру потерей субсидий.

"Я буквально говорю: РЕЖЬТЕ ВСЕ. Уже сейчас", — ответил Маск Трампу.

Напомним, что Илон Маск начал вновь критиковать Трампа и республиканцев из-за налогового закона, предусматривающего увеличение расходов, вместо обещания их сократить. Маск заявил, что каждый, кто выступал за сокращение расходов, а затем поддержал закон об увеличении долга, проиграет следующие выборы. Миллиардер подчеркнул, что он сделает для этого все необходимое.

В ответ на эти заявления Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что выступает против субсидий на электромобили. По словам президента США, если бы Маск не получал субсидий от американского правительства, то вернулся бы в Южную Африку. Кроме того, Трамп пригрозил, что США может сэкономить "кучу денег", если откажется от запусков ракет, спутников или производства электромобилей, которыми занимаются компании Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал во время предыдущего скандала Илон Маск и Дональд Трамп потеряли сумасшедшие деньги за один день.

Также "Комментарии" писали о том, как Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом. По его словам, в мире существуют реальные проблемы, которые следует решать, а не наблюдать за ссорой двух миллиардеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/elonmusk/status/1939911208393720002
Теги:

Новости

Все новости