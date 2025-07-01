Маск отреагировал на заявления Трампа: призвал выполнить свои угрозы

Генеральный директор Tesla Илон Маск отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа по поводу возможной потери его компаниями субсидий и госзаказов от правительства США. В ответ Маск призвал Трампа немедленно выполнить свои угрозы.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X прокомментировал сообщение Дональда Трампа, где президент США пригрозил миллиардеру потерей субсидий.

"Я буквально говорю: РЕЖЬТЕ ВСЕ. Уже сейчас", — ответил Маск Трампу.

Напомним, что Илон Маск начал вновь критиковать Трампа и республиканцев из-за налогового закона, предусматривающего увеличение расходов, вместо обещания их сократить. Маск заявил, что каждый, кто выступал за сокращение расходов, а затем поддержал закон об увеличении долга, проиграет следующие выборы. Миллиардер подчеркнул, что он сделает для этого все необходимое.

В ответ на эти заявления Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что выступает против субсидий на электромобили. По словам президента США, если бы Маск не получал субсидий от американского правительства, то вернулся бы в Южную Африку. Кроме того, Трамп пригрозил, что США может сэкономить "кучу денег", если откажется от запусков ракет, спутников или производства электромобилей, которыми занимаются компании Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал во время предыдущего скандала Илон Маск и Дональд Трамп потеряли сумасшедшие деньги за один день.

Также "Комментарии" писали о том, как Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом. По его словам, в мире существуют реальные проблемы, которые следует решать, а не наблюдать за ссорой двух миллиардеров.