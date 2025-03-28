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Маск ответил, что поможет завершить войну в Украине

Маск уверен, что единственный путь к завершению войны в Украине – план Трампа

28 марта 2025, 21:05
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Лиля Воробьева

Илон Маск, миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), заявил, что план американского президента Дональда Трампа по Украине приведет к успеху. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Маск ответил, что поможет завершить войну в Украине

Илон Маск (фото из открытых источников)

"Я думаю, что будет мир, достигнутый путем переговоров. И то, о чем мы должны беспокоиться, это то, что мы должны сочувствовать тысячам людей, ежедневно умирающих в окопах, без движений на линиях столкновения. Поэтому границы остаются неизменными", – отметил Маск.

Он также подверг критике американских политиков, осуждающих подход Трампа, но не предлагающих собственных решений.

"Последние два года тысячи людей еженедельно умирали ни за что. Из-за чего? И я очень обижаюсь на тех, кто ставит видимость добродетели выше ее реальности. Тех, кто подает сигнал добродетели и говорит: "О, мы не можем уступить России", но не имеют решения, чтобы остановить гибель тысяч детей ежедневно. Я просто хочу. они подают сигнал добродетели, и их отсутствие решения означает, что у детей нет отца.

По его словам, единственным путем до завершения войны план Трампа.

"План президента – единственное, что сработает", – подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ назвали Маска "выдающимся провидцем" и сделали ему щедрое предложение. Россия может предоставить компактную атомную электростанцию для миссии на Марс, которую планирует Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX. Об этом заявил уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По его словам, Москва готова обсудить эту возможность с Маском на видеоконференции. Это уже второй случай через месяц, когда российский дипломат говорит о потенциальном сотрудничестве с предпринимателем.



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Источник: https://www.foxnews.com/video/5614615980001
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