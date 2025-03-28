Маск ответил, что поможет завершить войну в Украине

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Лиля Воробьева
Илон Маск, миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), заявил, что план американского президента Дональда Трампа по Украине приведет к успеху. Об этом он сказал в эфире Fox News.
Илон Маск (фото из открытых источников)
Он также подверг критике американских политиков, осуждающих подход Трампа, но не предлагающих собственных решений.
По его словам, единственным путем до завершения войны план Трампа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ назвали Маска "выдающимся провидцем" и сделали ему щедрое предложение. Россия может предоставить компактную атомную электростанцию для миссии на Марс, которую планирует Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX. Об этом заявил уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.По его словам, Москва готова обсудить эту возможность с Маском на видеоконференции. Это уже второй случай через месяц, когда российский дипломат говорит о потенциальном сотрудничестве с предпринимателем.
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