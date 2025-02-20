Значительная часть средств, выделенных для Украины, была использована в интересах американских политиков, в частности, Национального комитета Демократической партии и отдельных республиканцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Департамента эффективности государственного управления США (Doge) Илона Маска.

Илон Маск (фото из открытых источников)

"Именно поэтому Зеленский утверждает, что получил всего половину средств", – написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск обвинил Зеленского в его смерти . Американский миллиардер и советник президента США Дональда Трампа Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в гибели американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Что известно о смерти этого деятеля с пророссийскими взглядами на Украине.

Илон Маск на платформе X отреагировал на публикацию одного из пользователей и обвинил Зеленского в смерти Гонсало Лиры.

"Зеленский убил американского журналиста!" – написал Маск.

Гонсало Лира – это чилийско-американский писатель, блоггер и конспиролог, некоторое время живший в Лондоне, а с 2016 года поселившийся в Харькове вместе с женой украинкой. После начала полномасштабного вторжения Лира активно комментировал события, распространяя кремлевские нарративы.

Также "Комментарии" писали о том, что Маск вслед за Трампом требует выборов в Украине . Вслед за президентом США Дональдом Трампом с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и требованием немедленных выборов в Украине выступил американский президент, соратник американского президента Илон Маск.

"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять свободу народу Украины, пока не восстановит свободу прессы и не перестанет отменять выборы", — заявил Илон Маск.

