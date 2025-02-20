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Лиля Воробьева
Значительная часть средств, выделенных для Украины, была использована в интересах американских политиков, в частности, Национального комитета Демократической партии и отдельных республиканцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Департамента эффективности государственного управления США (Doge) Илона Маска.
Илон Маск (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск обвинил Зеленского в его смерти . Американский миллиардер и советник президента США Дональда Трампа Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в гибели американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Что известно о смерти этого деятеля с пророссийскими взглядами на Украине.Илон Маск на платформе X отреагировал на публикацию одного из пользователей и обвинил Зеленского в смерти Гонсало Лиры.
Гонсало Лира – это чилийско-американский писатель, блоггер и конспиролог, некоторое время живший в Лондоне, а с 2016 года поселившийся в Харькове вместе с женой украинкой. После начала полномасштабного вторжения Лира активно комментировал события, распространяя кремлевские нарративы.
Также "Комментарии" писали о том, что Маск вслед за Трампом требует выборов в Украине . Вслед за президентом США Дональдом Трампом с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и требованием немедленных выборов в Украине выступил американский президент, соратник американского президента Илон Маск.
"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять свободу народу Украины, пока не восстановит свободу прессы и не перестанет отменять выборы", — заявил Илон Маск.
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