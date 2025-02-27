Маск признался, что совершил ошибку: отменил программу по профилактике лихорадки Эбола

Илон Маск принял участие в первом заседании кабинета министров президента США Дональда Трампа. На встрече он признал, что его Департамент эффективности правительства (DOGE) "случайно" отменил финансирование программы предотвращения распространения лихорадки Эбола в Уганде.

Илон Маск. Фото из открытых источников

26 февраля неофициальный руководитель DOGE Илон Маск рассказал об ошибке, допущенной его департаментом во время активного сокращения программ для уменьшения расходов бюджета.

"Мы будем делать ошибки. Мы не будем идеальными. Так произошло с USAID, одной из вещей, которую мы случайно отменили на очень короткий срок, была профилактика Эболы", — сказал Маск.

Несмотря на очередную ошибку в структуре DOGE, Маск заявил, что должен продолжить работу над сокращением бюджета и достичь цифры в триллион долларов в 2026 году. По его словам, это требует отмен различных программ и увольнений работников на 4 млрд долларов ежедневно.

Заявления Маска столкнулись с публичной критикой. Например, демократ из Вирджинии Дон Беер заявил, что из-за таких ошибок любой другой человек был бы уволен с этой должности.

"Обычному человеку, который сделал что-то такое некомпетентное, как "случайная отмена профилактики Эболы", не аплодировали бы, его бы уволили. Маск терпит неудачу в этой администрации, потому что он не заработал свою работу, он ее купил. Это коррумпировано и угрожает здоровью и безопасности", пишет Беер.

С 2000 года в Уганде произошло 8 вспышек, вызванных суданской вирусной болезнью Эбола (SVD). Последний из них был объявлен 30 января 2025 года. Суданская вирусная болезнь относится к той же семье, что и вирусная лихорадка Эбола. Это тяжелое заболевание с высокой смертностью от 41 до 70%. При отсутствии вакцин и терапевтических средств для профилактики существует высокий риск смертности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Маск не назначен в кабинет Трампа и не был утвержден Сенатом. Однако он был назначен "специальным государственным служащим" с задачей оптимизировать правительство, принявшее форму массового сокращения федеральной рабочей силы.

Также "Комментарии" писали об ужасном ляпе DOGE, где Маск ошибся на 8 миллиардов.