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Маск переплюнет Кремль и сделает то, что россиянам никогда не удавалось

Маск может сделать то, о чем давно мечтал Путин

сегодня, 16:09
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Ткачик Олеся

Илон Маск решил взяться за то, что не удалось даже советскому КГБ и современному Кремлю – уничтожить Радио Свобода и Голос Америки по-украински, говорит эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.

Маск переплюнет Кремль и сделает то, что россиянам никогда не удавалось

Илон Маск

По его словам, Маск под предлогом борьбы с "леворадикальными" взглядами фактически предлагает ликвидировать старейшие аналитические медиа, которые десятилетиями были противовесом авторитарным режимам. Это не просто атака на традиционные СМИ, говорит эксперт, часть общей тенденции подменять журналистику хаотическим потоком "независимых блоггеров" без редакционных стандартов и проверки фактов.

"Маск, похоже, хочет создать альтернативное информационное пространство, где будут господствовать платформы типа Twitter/X, наполненные субъективным мнением вместо аналитики. Проблема в том, что отказ от традиционных СМИ не приведет к росту свободы слова. Напротив – создастся вакуум, в котором будут еще активнее работать российские и китайские пропагандистские структуры", — убежден Несвитайлов.

Он напомнил, что сегодня именно традиционные медиа обеспечивают расследование, сбор информации из подтвержденных источников и работу в условиях, где блоггеры даже не смогут получить аккредитацию.

"Когда "Голос Америки" работает в 40 языковых сегментах, а "Радио Свобода" вещает в 20 странах, это не о "радикалах, говорящих сами с собой". Это о медиа, которые десятилетиями противодействовали СССР, а теперь – режиму Путина. Призывы Маска играют на руку именно этим режимам", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Трамп "нагнул" Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/nesvitaylov/posts/pfbid02WUyVDBXykh1qvhNEGwdCpgu6khgvFnViTgHunheisw6vDr5uuHmpyPSdYtjsHffel
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