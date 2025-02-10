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Ткачик Олеся
Илон Маск решил взяться за то, что не удалось даже советскому КГБ и современному Кремлю – уничтожить Радио Свобода и Голос Америки по-украински, говорит эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.
Илон Маск
По его словам, Маск под предлогом борьбы с "леворадикальными" взглядами фактически предлагает ликвидировать старейшие аналитические медиа, которые десятилетиями были противовесом авторитарным режимам. Это не просто атака на традиционные СМИ, говорит эксперт, часть общей тенденции подменять журналистику хаотическим потоком "независимых блоггеров" без редакционных стандартов и проверки фактов.
Он напомнил, что сегодня именно традиционные медиа обеспечивают расследование, сбор информации из подтвержденных источников и работу в условиях, где блоггеры даже не смогут получить аккредитацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Трамп "нагнул" Путина.
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