Маск подарил избирателю миллион долларов и анонсировал новый призовой фонд

Илон Маск сделал громкий шаг в борьбе за влияние на Верховный суд Висконсина, пожертвовав $1 миллион избирателю в попытке склонить выборы в пользу Республиканской партии.

Илон Маск

"Рады сообщить о нашей первой миллионной награде за поддержку петиции против активистских судей в Висконсине! Следующую премию в $1 миллион объявим через два дня", — написал Маск в среду на платформе X.

Эта инициатива является частью кампании Американского политического комитета (America PAC), направленной на сбор подписей против так называемых активистских судей накануне выборов в Верховный суд штата 1 апреля.

Результат выборов определит, какая партия будет контролировать суд, являющийся важным фактором в ключевом для США штате. Также это голосование может рассматриваться как неофициальный референдум по первым месяцам президентства Дональда Трампа.

На сайте петиции отмечено: "Судьи должны толковать законы так, как они написаны, а не изменять их в соответствии с собственными политическими или личными взглядами".

Одновременно компания Tesla судится с властями Висконсина из-за ограничений на прямую продажу автомобилей потребителям. Как сообщает The New York Times, иск был подан в январе всего за несколько дней до того, как Маск начал активно финансировать предвыборную кампанию.

В настоящее время Верховный суд штата контролируется судьями, связанными с Демократической партией. Маск и Трамп открыто поддерживают республиканца Брэда Шимела, соперничающего с демократкой Сюзан Кроуфорд.

Шимел – судья окружного суда и бывший генеральный прокурор штата. Чтобы повысить его шансы на победу, Маск уже выделил более 20 миллионов долларов на кампанию кандидата.

В прошлую субботу Шимел даже принял участие в прямой трансляции в соцсетях вместе с Маском, а за несколько дней до этого получил официальную поддержку от Дональда Трампа.

"Все избиратели, верящие в здравый смысл, должны проголосовать досрочно за Брэда Шимела", — написал Трамп в своем посту на Truth Social.

Кроме миллионной выплаты, Маск также предлагает каждому, кто подпишет петицию, мгновенные $100, а еще $100 за привлечение другого подписанта.

America PAC объявил первым счастливым получателем миллиона долларов жителя Грин-Бея, Висконсин, по имени Скотт А., назвав его "первым миллионным представителем петиции".

Также комитет пообещал сделать новые сюрпризные объявления в течение следующих пяти дней.

Щедрые пожертвования все больше становятся фирменным стилем Маска, активно углубляющего свою политическую деятельность. Кроме того, он играет важную роль в качестве советника Трампа в Белом доме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск показал Трампу, кто хозяин в Былом доме.



