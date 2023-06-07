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Маск поддержал американского ведущего, утверждающего, что Украина подорвала ГЭС

Уволенный ведущий с телеканала FOX News начал распространять пророссийские нарративы в американском инфопространстве.

сегодня, 11:15 comments1180
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Автор:

Slava Kot

Консервативный ведущий Такер Карлсон опубликовал видео, рассказывающее о том, что Украина взорвала дамбу на Каховской ГЭС. Видео с пророссийскими нарративами распространил владелец Twitter Илон Моск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста издания Voice of America Остапа Ярыша.

Маск поддержал американского ведущего, утверждающего, что Украина подорвала ГЭС

Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото из открытых источников

Бывший телеведущий Такер Карлсон, с которым недавно американский канал FOX News, расторг контракт, выпустил первый эпизод собственного видеоблога. В нем Карлсон рассказывает о крушении на Каховской ГЭС и обвиняет в подрыве дамбы Украину.


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Украинский журналист Остап Ярыш отмечает, что "видео полно манипуляций и искажений". Несмотря на это, за первые 10 часов с момента публикации видео Такера Карлсона просмотрело более 46 млн раз.

Среди тех, кто поддержит идеи Карлсона и распространил его видео, оказался американский миллиардер Илон Маск, консервативные блоггеры США, сторонники Трампа из Республиканской партии, а также российский представитель в ООН.

Ярыш отмечает, что такие сообщения напоминают "информационный шум, который Россия и ее сторонники пытались создать после сбивания MH17". Россия поддерживает распространение различных версий взрывов на Каховской ГЭС, спекуляции по этому поводу, чтобы мировое сообщество потеряло понимание, где правда, а где российская выдумка и манипуляция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба критикует западные СМИ из-за информации о взрывах на Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что в ООН раскритиковали деятельность России из-за подрыва Каховской дамбы в Украине.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PnpouGfbtj44Yf1UuYSBLbcD9BbM8m2Wa81c4sVpvMBBqRoy8ndYq8fb3Ybwr7nol&id=100000260123600
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