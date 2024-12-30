Маск поссорился с представителями Трампа и начал цензурировать их аккаунты в X

Конфликт Маска с MAGA-республиканцами возник на фоне споров о мигрантах в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times и Sky Новости.

Илон Маск

Сторонники политического движения выступили за отмену рабочих виз типа H-1B (программы, направленной на привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы).

Важно заметить: именно по этой программе миллиардер активно привлекает иностранцев внаем. Пользователи соцсетей и сами республиканцы подчеркнули, что именно визы H-1B дают Маску возможность трудоустраивать дешевую рабочую силу.

В ответ Маск назвал выступающих против иммиграции республиканцев "пренебрежительными дураками". Но добавил, что они – "ненавистные, нераскаянные расисты".

На фоне спора MAGA-республиканцы начали терять синие галочки верификации и монетизацию из своих профилей в соцсети Х.

После этого на Маска, являющегося владельцем платформы, посыпались обвинения в подавлении свободы слова.

Пользователи Х также считают, что параллельно Маск начал публично защищать себя от имени фейкового профиля с именем Adrian Ditmann.

Так, в ночь на 28 декабря этот аккаунт организовал голосовое пространство, где говорил, что поклонники MAGA должны быть благодарны за право хоть что-то говорить в соцсети, ведь "Илон – единственный, кто дал им право голоса". Блогер Джим Стюартсон утверждает, что для этого разговора Маск использовал модификатор голоса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Илон Маск отреагировал на решение США предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будет выплачиваться из замороженных активов России. По словам американского миллиардера и соратника Трампа, это "безумие".

Илон Маск прокомментировал на платформе X сообщение, что "Белый дом объявил о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов". Под сообщением Маск спросил, сколько США уже послали денег Украине и назвал такую помощь безумием. "Сколько мы послали до сих пор? Это становится больше безумия", — пишет Маск.