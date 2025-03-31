Американский миллиардер Илон Маск планирует посетить Центральное разведывательное управление по приглашению его директора Джона Рэтклиффа.

Маск хочет влиять на ЦРУ. Фото из открытых источников

По словам одного из собеседников CNN, директор ЦРУ анонсировал визит Маска в пятницу на встрече с работниками. Тогда он сказал, что хочет поговорить с миллиардером о технологиях и продвижении миссии управления с их помощью.

На прошлой неделе во время слушаний в Сенате Рэтклифф заявлял, что представители департамента эффективности государственного аппарата (DOGE), связанного с Маском, не посещали ЦРУ, а его влияние на управление "нулевой".

Как известно, Илон Маск, возглавляющий усилия президента Дональда Трампа по сокращению и реформированию федерального правительства через DOGE, в этом месяце посетил Пентагон. Он открыто пригрозил сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что технологический миллиардер должен получить брифинг о потенциальной войне США с Китаем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав ему об ударах РФ. "География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение — российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", — сказал Владимир Зеленский.