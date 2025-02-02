Маск пожертвовал $300 млн в поддержку республиканцев в избирательной кампании 2024 года, - WP

Американский миллиардер Илон Маск потратил около 288 миллионов долларов на поддержку Дональда Трампа и других представителей Республиканской партии США на предстоящих выборах 2024 года. Это подтверждают данные Федеральной избирательной комиссии, к которым получил доступ Washington Post.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: СNN

Такой вклад закрепил за Маском статус самого большого политического донора в рамках текущего президентского цикла. Маск активно поддерживает Трампа, что позволяет укрепить свои позиции среди республиканцев, однако этот шаг вызвал критику среди оппонентов. Многие считают Маска "неизбранным сопрезидентом" из-за его значительного влияния на политические процессы и решения в США.

Основную роль в финансировании кампании Трампа сыграл созданный Маском политический комитет America PAC. По информации Washington Post, организация смогла привлечь 263 миллиона долларов, ушедших в поддержку кандидатуры Трампа и других представителей Республиканской партии.

Кроме того, Маск заявил о планах дальнейшей поддержки республиканцев, отметив, что America PAC также внесет "весомый вклад" в промежуточные выборы в Конгресс США в 2026 году. Он намерен поддерживать кандидатов на местном уровне, в частности, выступать против либеральных прокуроров, которых он обвиняет в "слишком снисходительном отношении к преступникам". Также он ссчитает, что они несут ответственность за преступность и другие проблемы, с которыми сталкиваются американские города.

"Комментарии" уже писали, что основателя SpaceX и владельца социальной сети X (Twitter) Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира 2025 года. Причина – его вклад в защиту свободы слова и прав человека. Инициатором номинации стал евродепутат Бранко Гримс, заявивший, что Маск последовательно отстаивает право.