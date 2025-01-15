Маск предстанет перед судом США: в чем обвиняют соратника Трампа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с иском против Илона Маска, обвиняя его в задержке с раскрытием информации о приобретении большой доли акций Twitter в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

Против Илона Маска подали судебный иск. Фото: СNN

В иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, SEC утверждает, что Маск нарушил законы о ценных бумагах, поскольку не сообщил о своей первоначальной покупке 5% акций Twitter в течение 11 дней. По правилам SEC, инвесторы должны информировать о приобретении более 5% акций компании в течение 10 календарных дней.

Маск совершил свою первую покупку 5% акций Twitter 24 марта 2022 года, но не раскрыл эту информацию до 4 апреля того же года, когда уже владел 9,2% акций. В течение этого периода он приобрел акции более чем на 500 миллионов долларов по заниженным ценам, что, по данным SEC, привело к финансовым убыткам для других инвесторов.

После объявления о его доле акции Twitter выросли более чем на 27%. SEC требует, чтобы Маск уплатил штраф и вернул доходы, полученные с помощью незаконных действий.

Илон Маск, который в октябре 2022 года приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и сменил название компании на X, из-за своего адвоката Алекса Спиро прокомментировал иск, назвав его частью продолжительной кампании преследований со стороны SEC.

"Эти действия SEC свидетельствуют, что они не могут предъявить реальных обвинений. В обвинении говорится лишь об административном нарушении — задержке с подачей одной формы, что даже в случае доказательства приведет лишь к незначительному штрафу", — отметил юрист.

Иск был подан за шесть дней до инаугурации Дональда Трампа, при этом глава SEC, Гэри Генслер, планирует покинуть свой пост в тот же день.

"Комментарии" уже писали, что Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, планирует ввести плату за регистрацию новых пользователей. Как сообщает msn.com со ссылкой на источники, близкие компании, эта инициатива может стать глобальной уже в феврале 2025 года.