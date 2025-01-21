Маск прокомментировал обвинения в нацистском жесте после инаугурации Трампа

Американский предприниматель Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп назначил одним из руководителей новосозданного Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE), прокомментировал обвинение в том, что во время своей речи он сделал жест, который некоторые признали "римским салютом", напоминающим нацистское поздравление.

Илон Маск. Фото: Reuters

Маск ответил на эти предположения в соцсети X.

В публикации, вызвавшей обсуждение, Маск вспоминал, как Демократическая партия якобы применяла "грязные трюки" против него. Один из пользователей X, с иронией, отметил, что его жест можно трактовать как один из таких трюков, указывая на схожесть с нацистским жестом.

Однако Маск отреагировал, заявив, что "им следует придумать лучшие "грязные трюки"", поскольку старые трюки, которые выглядят как обвинения "всех вокруг в Гитлере", "уж очень надоели".

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, начавшего свою вторую каденцию. Сначала Трамп и его супруга Мелания встретились с предыдущим президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме, после чего отправились в Капитолий, где уже были собраны гости.

Среди присутствовавших были бывшие президенты США, включая Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, а также представители других государств.

В своей речи Трамп затронул темы борьбы с нелегальными мигрантами и планы по колонизации Марса, но не упомянул войну в Украине.

"Комментарии" уже писали, что миллиардер и предприниматель Илон Маск оскандалился на митинге сторонников президента Дональда Трампа, который состоялся после его инаугурации. В соцсетях обсуждают его жест, подобный нацистскому поздравлению. Учитывая заигрывание Маска с праворадикальными европейскими партиями, это может быть отнюдь не случайностью.