logo

BTC/USD

95696.81

ETH/USD

3415.62

LTC/USD

105.93

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Маск прокомментировал взрыв Tesla возле отеля Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск прокомментировал взрыв Tesla возле отеля Трампа

Теракт возле отеля Дональда Трампа, вероятно, связан с терактом в Новом Орлеане

сегодня, 08:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Миллиардер и Главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск прокомментировал взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International Beach Resort в Лас-Вегасе, который произошел 1 января.

Маск прокомментировал взрыв Tesla возле отеля Трампа

Илон Маск

"Скорее всего, это террористический акт. И этот Cybertruck, и F-150 [пикап] смертника в Новом Орлеане были арендованы у Turo. Возможно, они как-то связаны между собой", — написал Маск в своей соцсети Х.

Представитель Turo заявил, что, по мнению компании, ни один из участвовавших в нападениях арендаторов не имел криминального прошлого, которое могло бы идентифицировать их как угрозу безопасности, пишет Bloomberg. Компания сотрудничает с правоохранительными органами, расследующими оба инцидента.

Полиция Лас-Вегаса заявила, что не обнаружила очевидные признаки связи с международным терроризмом, но продолжает изучать все возможные варианты.

"Мы расследуем любую связь с произошедшим в Новом Орлеане. Мы пока ничего не исключаем", — отметили правоохранители.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что волна терактов произошла в Черногории и США, из-за чего погибли десятки человек.

В Черногорском городе Цетино мужчина расстрелял четыре человека в баре, а затем продолжил стрелять на улице. Двое детей 10 и 13 лет и 10 взрослых погибли. Четверо раненых в критическом состоянии. Нападающий застрелился.

В США также произошла массовая стрельба, она произошла в ночном клубе в Нью-Йорке. Погибли по меньшей мере 11 человек, и еще столько же получили ранения.

В США 15 человек погибли, 25 пострадали после того, как автомобиль 1 января въехал в толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News.

После того, в Лас-Вегасе (штат Невада) 1 января утром автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле отеля Trump International Beach Resort. Как следствие, один человек погиб, еще семеро ранены.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости