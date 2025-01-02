Маск прокомментировал взрыв Tesla возле отеля Трампа

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Недилько Ксения
Миллиардер и Главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск прокомментировал взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International Beach Resort в Лас-Вегасе, который произошел 1 января.
Илон Маск
Представитель Turo заявил, что, по мнению компании, ни один из участвовавших в нападениях арендаторов не имел криминального прошлого, которое могло бы идентифицировать их как угрозу безопасности, пишет Bloomberg. Компания сотрудничает с правоохранительными органами, расследующими оба инцидента.
Полиция Лас-Вегаса заявила, что не обнаружила очевидные признаки связи с международным терроризмом, но продолжает изучать все возможные варианты.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что волна терактов произошла в Черногории и США, из-за чего погибли десятки человек.
В Черногорском городе Цетино мужчина расстрелял четыре человека в баре, а затем продолжил стрелять на улице. Двое детей 10 и 13 лет и 10 взрослых погибли. Четверо раненых в критическом состоянии. Нападающий застрелился.
В США также произошла массовая стрельба, она произошла в ночном клубе в Нью-Йорке. Погибли по меньшей мере 11 человек, и еще столько же получили ранения.
В США 15 человек погибли, 25 пострадали после того, как автомобиль 1 января въехал в толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News.
После того, в Лас-Вегасе (штат Невада) 1 января утром автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле отеля Trump International Beach Resort. Как следствие, один человек погиб, еще семеро ранены.
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