Маск прямо выступил против идеи Трампа: что не понравилось миллиардеру

Генеральный директор Tesla и руководитель DOGE Илон Маск заявил, что не поддерживает введение высоких тарифов со стороны Соединенных Штатов. По его словам, он будет выступать за снижение пошлин, но все будет зависеть от решения Дональда Трампа.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Илон Маск заявил, что ему не нравятся высокие пошлины или непредсказуемые введения тарифов. Миллиардер будет пытаться лоббировать команду Трампа снизить тарифы.

"Я много раз официально говорил, что считаю, что более низкие тарифы – это, как правило, хорошая идея для процветания, но это решение в основном зависит от президента США. Я буду продолжать выступать за снижение тарифов, а не за повышение тарифов, но это все, что я могу сделать", – сказал Маск.

Маск добавил, что Трамп прислушивается к большинству его советов, однако итоговое решение принимает исключительно президент.

После оглашения Трампом новых тарифов в апреле курс акций Tesla резко снизился. Общее падение за первый квартал составило 36%. Кроме того, Tesla опубликовала отчет по итогам первого квартала, где объявила о падении дохода от автомобильной промышленности на 20%, а также о падении чистой прибыли на 71% по сравнению с прошлым годом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск существенно уменьшит время работы в администрации Трампа. Причиной тому стало резкое падение прибыли его компании электроавтомобилей Tesla.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп фактически признал свое поражение перед Китаем и сдал назад. Президент США объявил, что вскоре снизит введенные им пошлины для КНР, однако подчеркнул, что они не будут нулевыми.