Маск рассказал, какой будет реакция России на разрешение на удары вглубь РФ

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал возможные реакции Кремля на разрешение США использовать Украиной дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Соответствующее заявление Маск сделал в своей соцсети X.

Илон Маск (фото из открытых источников)

Бизнесмен отметил, что считает вероятным зеркальный ответ России на это решение.

"Проблема в том, что Россия ответит зеркально", — написал Маск в своем сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Economist выяснил, как Кремль может ответить на решение США . Страна-агрессор Россия может усилить поддержку йеменских хуситов, осуществляющих ракетные атаки на суда в Красном море. Это может произойти в ответ на разрешение США использовать дальнобойное орудие для ударов по местности РФ. Об этом говорится в материале издания The Economist, где говорится, что Кремль ранее намекал на возможность такой эскалации.

Ранее Россия передавала хуситам спутниковые данные через Иран, но в этот раз может предоставить современные ракеты для поражения морских целей. Еще одним сценарием ответа Кремля может стать активизация саботажных операций в Европе, включая подрывную деятельность и покушения, которые совершают российские шпионы. В материале также не исключают, что РФ может прибегнуть к закладке взрывных устройств на авиалайнерах, что является очередным обострением агрессии.

В то же время, The Economist предполагает, что президент США Джо Байден может рассчитывать на то, что диктатор Владимир Путин воздержится от чрезмерно агрессивных действий, чтобы сохранить перспективу заключения соглашения с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

