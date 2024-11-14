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Маск разозлил окружение Трампа: растет обеспокоенность по поводу действий миллиардера

Маск ведет себя как «сопрезидент» Америки

сегодня, 17:02
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Ткачик Олеся

Миллиардер Илон Маск почти постоянно находился в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов, что начало раздражать ближайшее окружение избранного президента США, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Маск разозлил окружение Трампа: растет обеспокоенность по поводу действий миллиардера

Илон Маск

В частности, источники издания отмечают, что Маск вышел за пределы своей роли в команде переходного периода и демонстрирует чрезмерную инициативность в продвижении своих идей по второму сроку Трампа. По словам одного из собеседников, миллиардер ведет себя так, будто является "сопрезидентом", а также прилагает усилия, чтобы отметить свою значимость в победе Трампа.

Впрочем, пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт подчеркнула, что Илон Маск и Дональд Трамп — большие друзья и партнеры, которые вместе работают для улучшения США. Левитт отметила, что лидерские качества Маска могут оказаться полезными для федеральной бюрократии. Другая представительница Трампа, Анна Келли, охарактеризовала Маска как гения, инноватора, внесшего вклад в модернизацию и эффективность правительства.

По данным источников, Маск провел большую часть недели в Мар-а-Лаго, участвовал во встречах и даже присоединился к телефонным разговорам, включая беседу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вмешательство Маска и его активное выражение мнений начали беспокоить окружение Трампа, считающее, что миллиардер должен оставаться в тени, чтобы эффективнее влиять на процессы.

Второй источник также заявил, что Маск, похоже, продвигает свою собственную повестку дня, вместо того чтобы сосредоточиться на повестке Трампа. Они добавили, что, хотя Маск и является умным и способным человеком, переход состоит в том, чтобы гарантировать, что лояльные Трампу люди будут осуществлять государственную политику.

"Назначать людей, потому что они лояльны Илону, не работает", — сказал источник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что дружба Трампа и Маска может скоро завершиться.




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Источник: https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/elon-musk-trump-donald-mar-a-lago-appointment-position-rcna179826
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