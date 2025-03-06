Маск рекордно обеднел всего за полтора месяца президентства Трампа

За последние два месяца американский миллиардер Илон Маск потерял почти четверть своего капитала, и одной из основных причин стали первые недели правления Дональда Трампа в США. Об этом говорится в материале Forbes.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: СNN

Сейчас стоимость активов Маска уменьшилась на 110,8 млрд долларов по сравнению с рекордной отметкой в 464 млрд долларов, которую он достиг 17 декабря, когда акции Tesla были на уровне 480 долларов. Однако после этого акции компании значительно упали и по состоянию на вторник на этой неделе торгуются ниже 280 долларов.

Forbes указывает, что падение акций Tesla произошло на фоне всеобщего спада на американском фондовом рынке из-за введения Трампом высоких пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Ожидается, что эти страны в ответ введут зеркальные пошлины на американские товары.

"Tesla особенно уязвима к таким тарифам, поскольку Китай является ее вторым крупнейшим рынком для электрических автомобилей, а компания также зависит от импорта комплектующих из Канады для производства своих автомобилей", – отмечает издание.

Однако несмотря на эти потери, Маск остается на значительном плюсе после победы Трампа на президентских выборах. Даже с учетом последних пониженных оценок его активов, Маск сейчас на 83 миллиарда долларов богаче, чем до того, как стали известны результаты выборов. Рост стоимости его компаний Tesla, SpaceX и xAI объясняется ожиданиями аналитиков, что для этих бизнесов могут быть смягчены регуляторные ограничения.

Напомним, как уже писали "Комментарии", американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск появился в Конгрессе во время выступления президента США. Маск обнаружил неосведомленность в правилах, действующих в конференц-зале, и начал снимать на телефон собравшихся в Конгрессе гостей.