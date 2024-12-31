Маск резко обидел Олафа Шольца: так канцлера Германии еще никто не называл

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Slava Kot
Соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск в очередной раз оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца. Американский миллиардер отреагировал на критику в его адрес из-за поддержки ультраправых в Германии и назвал Шольца "болваном" и "дерьмом".
Илон Маск. Фото из открытых источников
Илон Маск в ветке комментариев, где обсуждались реакции немецких политиков о возможном вмешательстве миллиардера в будущие выборы в Германии, резко высказался по поводу Олафа Шольца и извратил его имя и фамилию.
В переводе с английского oaf — болван, дурак, тогда как Schitz, можно перевести, как Дерьмольц — Schit – дерьмо.
Комментарий Илона Маска по поводу Олафа Шольца
Напомним, что Илон Маск активно поддерживает пророссийскую ультраправую немецкую партию AfD – "Альтернатива для Германии". По словам американца, только "AfD может спасти Германию". Кроме того, на прошлой неделе он написал колонку в газете Welt am Sonntag, поддерживая партию, называя ее "последней искрой надежды".
Однако в Германии считают, что такие заявления Маска являются вмешательством в выборы и поддержкой одного из кандидатов.
Она отметила, что каждый имеет право на высказывания, однако добавила, что "свобода мнения также охватывает величайшую глупость".
Ранее портал "Комментарии" писал, что Илон Маск не в первый раз пытается оскорбить Шольца. В ноябре американец назвал его "дураком".
Также "Комментарии" сообщали о том, как Маск назвал Зеленского "чемпионом всех времен".
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