Маск резко обидел Олафа Шольца: так канцлера Германии еще никто не называл

Соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск в очередной раз оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца. Американский миллиардер отреагировал на критику в его адрес из-за поддержки ультраправых в Германии и назвал Шольца "болваном" и "дерьмом".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в ветке комментариев, где обсуждались реакции немецких политиков о возможном вмешательстве миллиардера в будущие выборы в Германии, резко высказался по поводу Олафа Шольца и извратил его имя и фамилию.

"Канцлер Оаф Шитц, или как его там его зовут, проиграет", — написал коротко Маск.

В переводе с английского oaf — болван, дурак, тогда как Schitz, можно перевести, как Дерьмольц — Schit – дерьмо.

Комментарий Илона Маска по поводу Олафа Шольца

Напомним, что Илон Маск активно поддерживает пророссийскую ультраправую немецкую партию AfD – "Альтернатива для Германии". По словам американца, только "AfD может спасти Германию". Кроме того, на прошлой неделе он написал колонку в газете Welt am Sonntag, поддерживая партию, называя ее "последней искрой надежды".

"Альтернатива для Германии, даже если ее называют ультраправой, представляет политический реализм, резонирующий со многими немцами, которые чувствуют, что истеблишмент игнорирует их проблемы. Изображение AfD как ультраправых является явной ошибкой, учитывая, что Алиса Вайдель, лидер партии, имеет однополого партнера со Шри-Ланки! Вам это похоже на Гитлера?", – писал Маск.

Однако в Германии считают, что такие заявления Маска являются вмешательством в выборы и поддержкой одного из кандидатов.

"Это действительно так, Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы", — сказала спикер немецкого правительства Кристиане Гоффманн.

Она отметила, что каждый имеет право на высказывания, однако добавила, что "свобода мнения также охватывает величайшую глупость".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Илон Маск не в первый раз пытается оскорбить Шольца. В ноябре американец назвал его "дураком".

Также "Комментарии" сообщали о том, как Маск назвал Зеленского "чемпионом всех времен".