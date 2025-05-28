Маск резко раскритиковал один из главных законов Трампа

Генеральный директор Tesla и руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что налоговая инициатива президента США Дональда Трампа делает невозможным сокращение расходов, чего пытается достичь команда Маска.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Палата представителей США поддержала законопроект о расходах, который по оценкам экспертов увеличивает бюджетный дефицит США более чем на 3,3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Теперь его должны рассмотреть в Сенате.

Трамп назвал этот законопроект "вероятно, самым важным законом, который когда-либо будет подписан в истории нашей страны", а также заявил, что он будет "великим и красивым законом". Однако идею Трампа раскритиковал Илон Маск.

"По моему мнению, закон может быть либо великим, либо красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим одновременно. Это мое личное мнение", — сказал Маск в комментарии CBS.

Также Маск считает, что налоговый законопроект "подрывает работу, выполняемую командой DOGE".

Маск уже не в первый раз критикует решение администрации Трампа. Ранее миллиардер назвал торгового советника Питера Наварро "идиотом" и "глупее мешка кирпича" из-за его идеи введения новых пошлин США для большинства стран мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск перестал появляться рядом с Трампом. В администрации президента США говорят, что с миллиардером "покончено".

Также "Комментарии" писали, что Маск назвал секс бессмысленным, за исключением одного варианта. По его словам, занятия сексом должны продолжать человеческий род, а человечество на пороге демографического коллапса.