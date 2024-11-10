Маск снова попал в скандал из-за публикации об Украине

Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз попал в скандал из-за публичного комментария об Украине относительно наличия якобы "коррумпированных украинских денег" в США. На платформе X (Twitter) Маск поддержало сообщение, распространявшее антиукраинские нарративы.

Илон Маск (фото из открытых источников)

В первоначальном сообщении экономист Джеффри Сакс написал: "Самая малоизвестная история в Вашингтоне – это то, сколько коррумпированных украинских денег пытается купить влияние. Это был не только Гантер Байден. Большинство разжигателей войны проплачены". Маск поддержал это заявление, лаконично ответив Да.

Этот случай добавился в серию заявлений Маска, которые воспринимаются многими как нерасположенные к Украине, что лишь усугубляет противоречивые обсуждения вокруг его публичной позиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск обозвал канцлера Германии Олафа Шольца. Американский миллиардер Илон Маск, ободренный победой Дональда Трампа на выборах в США, критически высказался о решении канцлера Германии Олафа Шольца и назвал его "дураком". Все из-за решения Шольца уволить министра, что привело к развалу коалиции и возможным перевыборам в Германии.

Илон Маск в X ответил на сообщение пользователя, которое информировало о развале коалиции в Германии.

Когда же пользователи начали спрашивать, имеет ли он в виду конкретно канцлера Германии Олафа Шольца, Маск ответил двумя смайликами: один из которых смеется, а на другом изображено число 100, указывая на попадание в правильный ответ.

В комментариях также спросили судьбу премьер-министра Канады Джастина Трюдо, на что Маск ответил, что "на предстоящих выборах его не будет".

