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Маск снова попал в скандал из-за публикации об Украине

В сообщении, которое распространил Маск, говорится о наличии «коррумпированных украинских денег» в США

10 ноября 2024, 19:15 comments1089
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Лиля Воробьева

Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз попал в скандал из-за публичного комментария об Украине относительно наличия якобы "коррумпированных украинских денег" в США. На платформе X (Twitter) Маск поддержало сообщение, распространявшее антиукраинские нарративы.

Маск снова попал в скандал из-за публикации об Украине

Илон Маск (фото из открытых источников)

В первоначальном сообщении экономист Джеффри Сакс написал: "Самая малоизвестная история в Вашингтоне – это то, сколько коррумпированных украинских денег пытается купить влияние. Это был не только Гантер Байден. Большинство разжигателей войны проплачены". Маск поддержал это заявление, лаконично ответив Да.

Этот случай добавился в серию заявлений Маска, которые воспринимаются многими как нерасположенные к Украине, что лишь усугубляет противоречивые обсуждения вокруг его публичной позиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск обозвал канцлера Германии Олафа Шольца. Американский миллиардер Илон Маск, ободренный победой Дональда Трампа на выборах в США, критически высказался о решении канцлера Германии Олафа Шольца и назвал его "дураком". Все из-за решения Шольца уволить министра, что привело к развалу коалиции и возможным перевыборам в Германии.

Илон Маск в X ответил на сообщение пользователя, которое информировало о развале коалиции в Германии.

Когда же пользователи начали спрашивать, имеет ли он в виду конкретно канцлера Германии Олафа Шольца, Маск ответил двумя смайликами: один из которых смеется, а на другом изображено число 100, указывая на попадание в правильный ответ.

В комментариях также спросили судьбу премьер-министра Канады Джастина Трюдо, на что Маск ответил, что "на предстоящих выборах его не будет".



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1855155485885788315?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1855155485885788315%7Ctwgr%5E9901798f592591bec74df63955ec8411c61aa652%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Filon-mask-
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