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Маск уходит из администрации Трампа: назвал причину

Маск сообщил о решении уйти из DOGE.

сегодня, 08:40
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Автор:
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Slava Kot

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что покинет пост руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа. Причиной увольнения Маск назвал истечение его срока полномочий как специального правительственного служащего.

Маск уходит из администрации Трампа: назвал причину

Илон Маск. Фото из открытых источников

29 мая Илон Маск на платформе X сообщил о своем увольнении из DOGE из-за статуса специального госслужащего, который ограничивается сроком до 130 дней.

"Поскольку мой запланированный срок в должности специального правительственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы", — написал Маск.

По его словам, DOGE продолжит работать над сокращением расходов, что в итоге станет "образом жизни всего правительства".

Во время пребывания в должности руководителя Департамента эффективности правительства Маск заявил, что смог сэкономить 160 млрд долларов. Однако, как указывает Grok, деятельность Маска столкнулась с критикой из-за потенциальных затрат в размере 135 миллиардов долларов на потерю производительности, юридические проблемы и перебои в обслуживании. Также часть уволенных Маском работников правительству США пришлось возвращать на работу и восстановить некоторые отмененные DOGE программы.

Кроме того, в США 54% американцев относятся к Маску негативно из-за беспокойства относительно бизнес-конфликтов и политических мотивов миллиардера, получившего доступ к данным правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном ляпе DOGE. Маск ошибся на 8 миллиардов.

Также "Комментарии" писали, Маск резко раскритиковал один из главных законов Трампа.



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1927877957852266518
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