logo

BTC/USD

85105.04

ETH/USD

2007.78

LTC/USD

92.70

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Маск уже начал вредить лично Трампу: республиканцы обеспокоены
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск уже начал вредить лично Трампу: республиканцы обеспокоены

Республиканцы обеспокоены заявлениями Маска, идущих в разрез с политикой Трампа

сегодня, 15:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Представители Республиканской партии выразили обеспокоенность из-за высказывания миллиардера Илона Маска, возглавляемого Департаментом эффективности правительства США (DOGE), относительно программы социального страхования. По их словам, его комментарии, озвученные в интервью, часто противоречат заявлениям президента Дональда Трампа. Об этом, в частности, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

Маск уже начал вредить лично Трампу: республиканцы обеспокоены

Трамп и Маск

При этом медиа подчеркивает, что имеющий значительное влияние Маск недавно критически высказался о системе социального страхования. Его позиция идет вразрез с обещаниями Трампа, который уверял, что не затрагивает эту программу, кроме улучшения ее эффективности. Поэтому некоторые союзники президента поставили под сомнение целесообразность предоставления Маску такой большой медийной платформы.

В частности, в конце февраля во время одного из интервью Маск назвал социальное обеспечение "наибольшей схемой Понца в истории", а затем заявил, что программу следует ликвидировать.

Республиканцы уже донесли свои опасения в Белый дом, предлагая либо ограничить выступления Маска в медиа, либо контролировать содержание его заявлений. Представитель администрации Трампа, комментируя ситуацию, подчеркнул, что личное мнение Маска не влияет на официальную политику президента.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что американцы продолжат получать социальные выплаты, а DOGE занимается исключительно обнаружением расточительства и злоупотреблений, уже сэкономив миллиарды долларов для налогоплательщиков.

Вместе с тем, конгрессмен-демократ Брендан Бойл назвал социальное страхование "самой успешной государственной программой в истории США" и подчеркнул, что любые попытки ее отмены будут иметь серьезные последствия.

Несмотря на критику, эксперты, близкие к Белому дому, уверяют, что Трамп понимает риски отмены программы и придерживается своей позиции по ее сохранению. Бывший помощник президента считает, что администрация должна четко подчеркивать: заявления Маска не являются официальной политикой правительства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что инвесторы компании Tesla призвали совет директоров изгнать Маска.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости