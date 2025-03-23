Маск уже начал вредить лично Трампу: республиканцы обеспокоены

Представители Республиканской партии выразили обеспокоенность из-за высказывания миллиардера Илона Маска, возглавляемого Департаментом эффективности правительства США (DOGE), относительно программы социального страхования. По их словам, его комментарии, озвученные в интервью, часто противоречат заявлениям президента Дональда Трампа. Об этом, в частности, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

Трамп и Маск

При этом медиа подчеркивает, что имеющий значительное влияние Маск недавно критически высказался о системе социального страхования. Его позиция идет вразрез с обещаниями Трампа, который уверял, что не затрагивает эту программу, кроме улучшения ее эффективности. Поэтому некоторые союзники президента поставили под сомнение целесообразность предоставления Маску такой большой медийной платформы.

В частности, в конце февраля во время одного из интервью Маск назвал социальное обеспечение "наибольшей схемой Понца в истории", а затем заявил, что программу следует ликвидировать.

Республиканцы уже донесли свои опасения в Белый дом, предлагая либо ограничить выступления Маска в медиа, либо контролировать содержание его заявлений. Представитель администрации Трампа, комментируя ситуацию, подчеркнул, что личное мнение Маска не влияет на официальную политику президента.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что американцы продолжат получать социальные выплаты, а DOGE занимается исключительно обнаружением расточительства и злоупотреблений, уже сэкономив миллиарды долларов для налогоплательщиков.

Вместе с тем, конгрессмен-демократ Брендан Бойл назвал социальное страхование "самой успешной государственной программой в истории США" и подчеркнул, что любые попытки ее отмены будут иметь серьезные последствия.

Несмотря на критику, эксперты, близкие к Белому дому, уверяют, что Трамп понимает риски отмены программы и придерживается своей позиции по ее сохранению. Бывший помощник президента считает, что администрация должна четко подчеркивать: заявления Маска не являются официальной политикой правительства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что инвесторы компании Tesla призвали совет директоров изгнать Маска.



